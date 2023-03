Brat najboljeg hrvatskog kickboksača uspješan je plesač i influencer, a zbog prilike koju je sada dobio priznaje: "Nestvarno je to meni još sve!"

Luciano Plazibat s nama je podijelio uzbuđenje zbog svoje nove uloge u showu "Ples sa zvijezdama", a otkrio nam je i ponešto o sebi što se dosad još nije znalo.

Počela je nova sezona showa "Ples sa zvijezdama", a jedan od noviteta ove godine je rubrika "Live s Lucianom", koju vodi naš plesač i influencer Luciano Plazibat.

Rubrika se emitira uživo na službenim profilima "Plesa sa zvijezdama" na TikToku i Instagramu, a Luciano nastupa kada se televizijske kamere prijenosa uživo ugase te gledatelje vodi u backstage, razgovara s natjecateljima, žirijem i uz pomoć plesača publiku uči plesnim stilovima.

Iako je već dvije godine u plesnoj trupi Nove TV i kao plesač je sudjelovao u mnogim projektima, poput "Tvoje lice zvuči poznato" i "Supertalent", otkrio nam je da ga je poziv za sudjelovanje u showu opet obradovao.

"Nekako... Nadao sam se da ću biti i ove i dogodilo se, jer ta energija i svi ljudi na setu, kad toliko projekata već skupa radimo, stvarno se postane jedna velika obitelj i navikneš se na te ljude da ne možeš bez njih", kazao nam je Luciano, koji je posebno bio uzbuđen zbog nove uloge koju je dobio.

"Ajme meni... Dobio sam puno slobode pri odabiru što ćemo snimati i u kojem smjeru da idemo s liveom i bio sam, mogu reći, dosta smiren, ali što smo bili bliže tome, samo je krenula ona pozitivna trema i uzbuđenje! Uvijek mi je bila želja raditi to i baviti se time, ali nikad ne znaš kako ćeš se snaći u zadanoj situaciji. Na kraju kad pogledam, čim je počelo, opustio sam se i išlo je prirodno i uživao sam u svakoj sekundi i jedva čekam sljedeću emisiju! A najteži dio je bio 'hendlat' sve jer u isto vrijeme moram biti na pozornici spreman za ples pa se presvlačiti za live pa nazad u kostime. Tako da sam stalno na stand-by", smije se Luciano.

Jedna emisija već je iza njega, a reakcije najbolje govore kako je to prošlo.

"Pa mogu vam reći da su brojke ispale odlične! I moramo sad iz tjedna u tjedan još jače. A što se tiče reakcija, obitelj je poslala preponosnu poruku. Mama je najveći fan, ona sve prati, ali sve, a ekipa, prijatelji i na Instagramu svi čestitaju jer znaju koliko sam radio za ovakve stvari. Nestvarno je to meni još sve", uzbuđeno priznaje.

A što gledatelji showa još mogu očekivati od njega?

"Svaka epizoda će biti bolja od prošle!! Čak ćemo i mali koncert prirediti ako treba! Ali drago mi je najviše da će gledatelji moći u nekim epizodama imati priliku vidjeti kako to sve izgleda iza kamere i koliko ljudi radi na ovakvom projektu!" najavljuje.

S obzirom na to da je plesač, zanimalo nas je i vidi li se u budućnosti i kao mentor u showu.

"Auuf, sumnjam... Jako se puno kockica mora posložiti da bih se našao na toj poziciji, radije bih volio kao zvijezda, ha-ha, manje je posla! Mentori jako vrijedno rade i to je toliko odricanja da bi uz sve druge stvari koje radim bilo jako teško balansirati!" iskren je Luciano.

Od ekipe iz showa "Ples sa zvijezdama" posebno je povezan s pjevačicom i članicom žirija Frankom Batelić, a otkrio nam je i čime ga je toliko očarala.

"Ima na Instagramu objava u kojoj sam baš napisao sve o tome koliko je nestvarno kako se neki ljudi u životu spoje! Nažalost, nismo imali priliku još surađivati kad je muzika u pitanju, ali smo imali nekih suradnji ovako za društvene mreže! Volim ljude koji su neopterećeni i kad ih osjetiš koliko su pozitivni i dragi! Ona je jedna od njih. Uvijek pita kako si, pazi na sve, uvijek s osmijehom, smiješna, ajme! Stvarno je mogu hvaliti cijeli dan. Jako, jako draga i dobra osoba! Takve bi svatko za prijatelja!" nahvalio je Franku.

Iza Luciana su i suradnje s brojnim domaćim, ali i regionalnim glazbenim imenima, a evo koje je izdvojio kao najdraže, a koje kao najteže.

"Ajme, to je teško jer mrzim dijeliti na najdraže, svaka ima nešto posebno. Dino Merlin je bio moj prvi veliki projekt. Eurosong s Albinom je Eurosong! Maja Šuput je bila Arena Zagreb! Milica Pavlović je netko koga pratim od samog, samog početka! Ima tu još suradnji koje su se događale, ali najteža je bila Mia Dimšić za spot, pomalo slučajno zbog kostima! A Mia je toliko draga i povodom sad PSZ-a poslala je toliko lijepu poruku podrške jer sam u showu", otkrio nam je.

"A jedan od urezanih trenutaka, hmmm... Na primjer, za Dinu Merlina smo svi u Grnoj Gori do 4 ujutro blajhali kosu u frizerskom za snimanje sutradan koje je bilo ujutro i ta noć u frizerskom ispala je jedna od najzabavnijih noći! A kad smo s Milicom snimali 'Provereno', tu se u jednom trenutku kamera mijenjala, pa je nešto duže trajalo i tu sam je ispitao sve što me ikad zanimalo", prisjetio se sa smiješkom.

Upitali smo ga i na koje je svoje plesne, ali i možda neke druge uspjehe općenito najponosniji.

"Ajme, ne volim o tome jer plesači većinom imaju tu dijagnozu da kad gledaju stare snimke gdje plešu, onda im se ništa ne sviđa, ali mislim da je Eurosong najveći projekt koji dosad imam. A 'Provereno' je na cijelom Balkanu druga najgledanija pjesma bila 2022., pa je pomisao na to koliko je ljudi vidjelo moje lice malo zastrašujuća, ha-ha-ha-ha, ali stvarno sam ponosan na sve što radim jer se uvijek dam 100 posto i znam da sam tad u tom trenutku dao sve što imam! A izvan plesa najviše na to što sam najbolji striko svojem nećaku i što imam priliku pomagati obitelj!" zadovoljno kaže.

Osim na plesnom polju, Luciano je uspješan i na društvenim mrežama, pa ga tako na Instagramu prati više od 75 tisuća ljudi, a na TikToku više od 300 tisuća ljudi.

"Pa vjerojatno najkliše i već najgluplja rečenica, ali stvarno je sva istina u tome! Vjerovati u ono što radiš i bit svoj! Nema neke formule ili načina kako se dođe do toga. Ja sam mali iz Solina koji voli ono što radi i imam ljude koji to vole da prate i zahvalan sam do neba što imam toliko ljudi koje to zanima! A ja pokušavam onda naći način kako se odužiti! Bilo bi lijepo na giveawayu svima dijelit stanove, ali doći ćemo valjda i do toga", nadobudno kaže.

Tamo ga obasipaju i komplimentima na račun izgleda, pa nas je zanimalo godi li mu takva pažnja.

"Ajme, ne! Ha-ha-ha, kao mali sam bio pretilo dijete i od svega što sam doživljavao u djetinjstvu jedino me riječ 'debeli' boljela i nekako je to ostalo urezano. Sad sam stvarno zadovoljan sa sobom i sve, ali trudim se biti u treningu i paziti, iako je prehrana teži dio!" priznaje.

Njegov stariji brat također je dobro poznat domaćoj javnosti, a radi se o našem kickboksaču Antoniju Plazibatu. Luciano nam je otkrio u kakvom su odnosu, ali i jednu zanimljivost s početaka njihovih karijera.

"Niti se vidimo niti čujemo. Šalu na stranu, dosta radimo, pa jako teško da se vidim i s kim iz familije jer moji su u Splitu, on u Amsterdamu, a ja u Zagrebu... Pa je to jedino telefonski trenutačno. Ali smiješna priča je da sam ja prije bio u borilačkom sportu, a on u plesu i onda se to samo zamijenilo i evo, ispalo je kao ispravna odluka", prisjetio se.

Otkrio nam je i još pokoji detalj o svojem privatnom životu, uključujući i nešto što zasigurno zanima njegove fanove.

"Nažalost, što se tiče ljubavi - pustinja! Iako ne znam je li nažalost ili je to sad dobro, ali vidjet ćemo, bilo bi lijepo, ali ne želim forsirati. A što se tiče još privatnih stvari, hmm... Ne volim starjeti, osjetim da sam stvari koje sam prije uživao raditi prerastao i onda imam strah što će biti sljedeće", kaže kroz smijeh.

Na kraju smo ga upitali što još možemo očekivati od njega u budućnosti s obzirom na to da je već pokazao koliko je svestran.

"Auuf, puno toga! Ali ima jedna stvar koja je počela krajem 2022. i radim je nekako najviše iz svojeg gušta i ljubavi i dogodit će se, ali ne znam kad ću biti spreman to objaviti javno. Kad se dogodi, znat ćete! Ne volim se ureći pa najavljivati nešto za što ne mogu točno reći, ali veselim se 2023. jer sam već bukiran skoro cijelu godinu i mogu reći da sam miran!" najavio je samozatajno.

"Za kraj, što još reći... A ništa, citirat ću Severinu: Volim što se volimo, ha-ha-ha, i da nam je svima lipo", poručio je Luciano.

