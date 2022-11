Zbog srama se odrekla glavnog poroka pa pokazala i prve rezultate svoje odluke: "Dovelo me to u velike probleme"

Luann de Lesseps privukla je pozornost paparazza u Miamiju gdje je pokazala novu liniju i družila se s nepoznatim muškarcem.

Američka reality zvijezda i pjevačica Luann de Lesseps izložila je svoju vitku i dotjeranu figuru znatiželjnim pogledima dok je jednom od plaža Miamija šetala u bijelom bikiniju.

57-godišnja Luann dobro se zabavljala u društvu nepoznatog muškarca, a palo je i nekoliko zagrljaja dok su ih snimali paparazzi koje uopće nisu primijetili, a ona je fotografiju u badiću objavila i na svom profilu na Instagramu na kojem ima milijun pratitelja.

Zvijezda emisije "The Real Housewives Of New York City star" prije mjesec dana je otkrila kako više ne konzumira alkohol i da je odlučila živjeti trijezno. Tijekom intervjua u SiriusXM emisiji Jeffa Lewisa priznala je da je prestala piti zbog srama koji je osjećala te je ispričala da je sada sretnija, zdravija te da je zato i izgubila na težini.

Luann je isprva prestala piti nakon što je napala policajca 2017. godine , ali joj se to ponovilo u ožujku ove godine.

"Znate, alkohol me doveo u velike probleme i upravo sam došla do točke u životu kada se mogu dobro zabavljati bez pića" izjavila je i u nedavnom intervjuu za Page Six.

Luann se inače 1993. godine udala za francuskog poduzetnika i aristokrata grofa Alexandrea de Lessepsa od kojeg se razvela 2009. Kurtoaznu titulu grofica zadržala je sve do ponovnog vjenčanja s Tomom D’Agostino Jr. s kojim je u braku bila do 2017. godine.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rozgini roditelji u rijetkom izlasku pokazali koliko su ponosni na kćer, evo kako su se sredili za posebnu večer svoje zvijezde!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Fotka Simone Mijoković iz 2007. pokazala kakvim je razuzdanim životom tada živjela, prozirna odjeća nije joj predstavljala problem