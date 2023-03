Lu Jakelić prisjetila se hit-showa u kojem je sve osvojila i pobjedila, ali i koje stvari markira od najranijih dana

Lu Jakelić gostovala je u novom izdanju emisije Zdravlje na kvadrat.

Pjevačica Lu Jakelić gostovala je u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otkrila nešto više o svojoj glazbenoj karijeri, ali i načinu života.

“Jako lijepo živim zato što smo se vratili u koncertnu sezonu. Album je drugi izašao, družim se s ljudima, sviram, pjevam, i to je to. I kako godine prolaze shvaćam da je stvarno bitna priprema fizička. I pjevanje nije samo pjevanje, la-la i tebi je samo lijepo, nego samo stvarno treba biti u skladu sa svojim tijelom i glavom, tako da stvarno postoje pripreme", izjavila je Lu.

A kad kaže fizičke pripreme, što bi to značilo?

“To bi značilo upjevavanje, vrištanje. Nekomu to zvuči kao vrištanje, ali skoro sat vremena upjevavanja da budeš zdrav, da izdržiš cijeli koncert, da se glasnice idući dan ne pokvare skroz. Da nema playbacka bar u mom slučaju jer pjevanje je kao sport. Kao što zagrijavaš tijelo za neki drugi sport, tako moraš i svoje glasnice, opet ponavljam glavu i postavu svoga tijela", smatra Lu.

Ostane li joj onda vremena za onaj klasični sport?

“Ja se uvijek šalim - ja i tjelesni nula bodova, oduvijek. Markirala sam preskakanje kozlića, noćna mora. Ove godine, znaš ono novogodišnje odluke, rekla sam neću pretjerivati, ali pokušat ću biti bolja prema svom tijelu. I evo, stvarno, od 2. siječnja, prvi siječnja je još bila sarma, našla sam neku kombinaciju aerobika i pilatesa, i stvarno, prvi put da sam se u nešto zaljubila, da mi je zanimljivo. Kao teško mi je, ide mi na živce, ali ne stigem o tomu razmišljati jer mi je zanimljivo”, otkrila je.

Pada li nekad u depresiju i kaže si - jao Lu moraš moraš smršaviti 5 kila ili dobiti 5 kila?

“Za dobivanje mi nikad nije bio problem. Naravno da imam dane jer si konstantno okružen nekim feetinzima. Sjećam se kad smo radili TLZP konstantno si ispred ogledala”, prisjetila se.

Lu je otkrila i koliko je opterećena trendovima koji se nameću? Moraš biti fit, moraš vježbati, izgledati ovako, onako?

“Što se tiče modnih trendova tu sam sve manje i manje opterećena, jer mi je bitno da se osjećam dobro”, priznala je.

A kako doživljava ljude, one manje dobre, one više dobre?

“Uvijek vjerujem da ima više dobrih ljudi. Nije to samo pozitiva već kako treba gledati na svijet, da budeš pozitivan, da imaš nade, da privlačiš takve ljude u svoj okoliš”, smatra Lu.

Lu je otkrila i kakvog je zdravlja.

“Mislim dosta dobro. Nemam alergija na ambroziju, pelud, ali znaš što mi je čudno? I ne želim isticati da se trideseta bliži, ali imam neke čudne bolove u tijelu. Odjednom me boli ruka, ili noga, stvarno mi je pitanje je li to ono vrijeme kad malo stariš, pa te počne bezveze nešto boljeti. Ali šalu na stranu, jer se stalno šalimo, jer smo to mi. Posvećujem se jako terapiji. Trudim se ići nekoliko puta mjesečno, kako i za tijelo s nekim treningom, tako se brinem i za glavu, i za svoje misli, i za to da budem bolja prema sebi”, pojasnila je.

Ljudi prate to što radi, posebice mladi, a to nosi i osjećaj odgovornosti.

“Mislim da imam odgovornost i pokušavam biti dobar primjer iako ne na svjesnoj razini, jer bi to bilo pretjerano. Ja se sad trudim biti dobra osoba, pametna, trudim se znati uvijek što radim. Nije to istina i upravo što pokušavam biti čvrsto s nogama na zemlji, i što ističem da pola vremena ne znam što radim, ali se trudim, mislim da se tu ljudi samnom poistovjete", zaključila je Lu.