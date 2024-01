Glumili su par na malim ekranima, a onda je njihovu pravu vezu otkrio kolega sa seta, njihovo ponašanje bilo mu je jako čudno!

Matthew Rhys i Keri Russell prošetali su crvenim tepihom na dodjeli Zlatnih globusa, a početak njihove priče bio je velika tajna.

Glumački par Matthew Rhys i Keri Russell bili su jedni od brojnih holiudskih zvijezda koji su prošetali crvenim tepihom na dodjeli Zlatnih globusa. Pozirali su ruku pod ruku, a glumica je zablistala u bijeloj haljini s perjem.

Iako su danas mnogima poznat par, početak njihove ljubavne priče nikako nije bio lak.

Naime, Matthew Rhys i Keri Russell skrivali su svoju romansu neko vrijeme dok su zajedno glumili u seriji ''The Americans'', ali na kraju ih je ipak netko otkrio. Svoju vezu držali su u tajnosti otprilike godinu dana prije nego što su njihovi kolege saznali što se događa.

Matthew se kasnije šalio da ih je otkrio upravo netko sa seta. Jedan ih je redatelj uhvatio prije nego što su izašli u javnost s vijesti.

''Morali smo zajedno napraviti vrlo eksplicitnu scenu koju je on morao režirati. A on je rekao: ''Pa, ovo bi moglo biti malo nezgodno''. Nekako smo to učinili odmah i lagano. A redatelj je supervizoru scenarija rekao: ''Ovo dvoje su definitivno zajedno, osjećaju se preugodno u međusobnom društvu.''

Rhys i Russell zaljubili su se dok su snimali seriju ''The Americans'', koja se emitirala od 2013. do 2018., ali su se zapravo prvi put sreli 25 godina ranije.

''Tada sam je pitao za njezin broj'', prisjetio se Rhys, objašnjavajući da su se spojili na nogometnoj zabavi koju je organizirala kolegica.

''Dala mi ga je i tu je sve krenulo. Ne sjećam se ovoga jer sam bio jako pijan, ali ostavio sam joj poruku na telefonskoj sekretarici u jako pijanom stanju'', priznao je.

Russell se udala za Shanea Dearyja u veljači 2007. Bivši par ima sina Rivera i kćer Willu, ali dvojac je raskinuo početkom 2013. i finalizirao razvod godinu dana kasnije.

Matthew se prije Keri nije ženio, a svoju vezu proglasili su javnom 2014. godine. 2016. godine, Matthew i Keri dobili su sina Sama.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Snježna idila Željka i Fani Kerum: Pridružio im se i njezin brat, zbog kojeg je nastala prava pomutnja!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Šuput pokazala kako izgledaju njezina jutra u luksuznom hotelu u Dubaiju, pogledajte i što prvo vidi kad se probudi!