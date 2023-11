Ljubav ovog domaćeg para nadjačala je i strašnu tragediju koju su doživjeli, a danas izgledaju sretnije nego ikad!

Kristina Bradač Radić i suprug Miro Radić pojavili su se skupa u javnosti nakon dugo vremena te su pokazali da ljubav među njima još cvjeta.

Bivša manekenka, a danas dizajnerica Kristina Bradač Radić pojavila se na jednom događaju u Zagrebu u društvu supruga, zagrebačkog poduzetnika Mira Radića.

Par nemamo često priliku vidjeti skupa u javnosti, a sada su nasmijani i zagrljeni pokazali da je, nakon teških trenutaka kroz koje su prošli, njihova ljubav samo još jača.

Kristina je u Miru pronašla drugu sreću, nakon razvoda od nogometaša Darija Smoje, a šuškalo se da im je presudila njegova nevjera.

Vezu s Mirom započela je nedugo nakon razvoda 2011. godine, a proljeće 2013. nakratko su prekinuli, no brzo su shvatili kako ne mogu jedno bez drugoga.

Par je 2014. godine doživio i strašnu tragediju, kada su izgubili svoje prvo dijete, kćer Sofiju, koja je rođena prijevremeno i preminula je nakon poroda.

"Kod mene je sve bilo u redu na pregledima, napravila sam neke testove, slala ih u Ameriku, dijete je bilo zdravo, sve je bilo u redu sa mnom i s njom. No kada sam u petom mjesecu trudnoće došla na redovitu kontrolu, ginekologinja mi je napomenula da imam rizičnu trudnoću pa sam sljedećih pet i pol tjedana ostala u bolnici na čuvanju. Iako sam strogo mirovala, dobila sam prerane trudove i morala roditi. No beba je bila premala da bi preživjela", prisjetila se Kristina strašnog perioda u IN Magazinu.

Tada su ona i suprug Miro jedno drugom bili najveća podrška.

"Proveo je sa mnom 12 sati u rađaonici, četiri puta na dan dolazio bi sa mnom u bolnicu. Ne znam kako bih sve to izdržala da nema njega. Podrška i ljubav bližnjih, ljudi koje imam oko sebe, uistinu su ključni", ispričala je.

Godine 2016. Kristini i Miru napokon se ostvarila želja da postanu roditelji. Dobili su kći Vivean, koja je također rođena prerano, u 30. tjednu trudnoće, ali je na sreću sve prošlo u redu, a ttada je kćerkica centar njihova svijeta.

Kristina i Miro vjenčali su se 2019. godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a svadbeno slavlje održalo se u jednom zagrebačkom restoranu.

