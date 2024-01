Prosio ju je nekoliko puta, a ona ga uporno odbijala sve do jednog trenutka: "Konačno sam bila dovoljno pametna da kažem..."

Felicity Huffman i William H. Macy u braku su više od 20 godina i njihov brak je jedan od najdužih u Hollywoodu.

Ljubavna priča zvijezde serije "Očajne kućanice" Felicity Huffman i njezina supruga, glumca Williama H. Macyja jedna je od najdugovječnijih u Hollywoodu i izdržala je test vremena, ali i brojne izazove koje je život stavio pred njih.

Felicity i William vjenčali su se prije više od 20 godina nakon 15 godina veze, u braku su dobili dvije kćeri - Sophie i Georgiju i slove kao jedan od najdugovječnijih parova u svijetu slavnih.

"U čemu je tajna? Mislim da nema tajne. Ali uglavnom, imamo sreće. Upoznao sam je, rekla je da, zajedno smo odrasli u kazalištu, imamo zajedničke interese, a ona je dobra žena i uvijek se razvija. I nitko me nikad nije vidio onako kako me ona vidi", izjavio je William u jednom od intervjua za US Weekly.

Glumci čak dobro zajedno surađuju čemu se dive i njihovi kolege, kojima to ne uspijeva tako lako.

“Ne pokušavajte ovo kod kuće, djeco. Ovo nije dobra ideja", našalio se pa dodao: "Pričamo i hodamo. Čitam njezine scenarije, ona čita moje, dajemo jedno drugome bilješke, ponavljamo rečenice jedno drugome. To je opasno područje, ali ako ste u dobrom braku, možete ga proći", poručio je.

I Felicity se složila s Williamom u nekoliko navrata.

"Posrećilo mi se, udala sam se za Billa Macyja. Ne znam kako uspijevamo u braku, samo sam imala sreće", zaključila je.

Glumac iz kultnog "Farga" ostala je uz suprugu kad je u ožujku 2019. godine bila uhićena zbog navodne umiješanosti u prijevaru pri upisu kćeri na fakultet.

"Za sve mame vani, sve ste superjunakinje i sve ste dovoljno dobre. Ne dajte da vam itko kaže drugačije", napisala je glumica na Instagramu nekoliko dana prije nego što je izbio skandal.

Na kraju je priznala krivnju za optužbe za prijevaru u svibnju 2019. godine i odslužila je 11 dana kazne u zatvoru u listopadu te godine i završila svoju punu kaznu godinu dana kasnije.

William je i tada pokazao koliko je voli pa je prije izricanja njene kazne poslao sucu pismo o Felicity.

"Ako smijem, htio bih vam reći još jednu stvar, svaka dobra stvar u mom životu dogodila mi se zbog Felicity Huffman", napisao je tada i mnoge dirnuo.

Inače, upoznali su se u Atlantic Theatre Company u New Yorku ranih 1980-ih, a uskoro su počeli izlaziti i bili su vezi 15 godina prije nego su se odlučili vjenčati. William ju zaprosio nekoliko puta tijekom nekoliko godina, ali ona bi ga svaki put odbila.

"Jako sam se bojala braka i mislila sam da bih radije stala pred autobus u vožnji nego se udala", priznala je glumica u razgovoru ta Tribune News 2015. godine.

Čak su u jednom trenutku i prekinuli i to na pet godina, a on ju je ponovno zaprosio nakon dugog prekida.

"Konačno sam bila dovoljno pametna da kažem: 'Udat ću se za ovog tipa ili ću ga stvarno izgubiti zauvijek'... Znala sam da ne mogu reći ne", priznala je za Tribune News.

Njih dvoje su se konačno vjenčali 6. rujna 1997. godine i tri godine kasnije su dobili kćer Sophiju, a pet godina kasnije i Georgiju.

