Bujne grudi ispadale su joj iz tijesne haljine, smišljala je posebnu taktiku da ih obuzda!

Lily James jedva je obuzdala bujni dekolte u tijesnoj haljini koju je obukla za premijeru svog novog filma "What's Love Got to Do with It?".

Holivudska glumica Lily James za dlaku je izbjegla nezgodu u zelenoj haljini s dubokim dekolteom dok je pozirala na londonskoj premijeri svog novog filma "What's Love Got to Do with It?", gdje je umalo pokazala više nego je planirala.

33-godišnja Lily na crvenom se tepihu pojavila sa Shazadom Latifom i izgledala je odlično raspoloženo, iako je veći dio svoje pažnje morala posvetiti bujnim oblinama koje su joj umalo ispale iz tijesne haljine. To je inače njezino prvo pojavljivanje u javnosti nakon što se pročulo da je prekinula s dečkom Michaelom Shumanom, s kojim je bila dvije godine.

Lily je prije godinu privukla veliku pozornost svojom transformacijom u Pamelu Anderson koju je utjelovila u seriji "Pam & Tommy" i u kojoj je snimila eksplicitne scene seksa sa Sebastianom Stanom.

Glumica je pozornost privukla i aferom s oženjenjim glumcem Dominicom Westom s kojim su je paparazzi snimili u Rimu. Izbio je veliki skandal, a iako se nagađalo da će Westa zbog toga ostaviti supruga, par je i dalje zajedno te kako kažu, sretniji su no ikada.

Lily je nakon toga pronašla sreću s basistom grupe Queens of the Stone Age Michaelom Schumanom koja je potrajala sve do ovih dana.

