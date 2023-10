Majka i kći koje su zbog bliskih susreta sa smrću odlučile iskoristiti sve što im život pruža: ''To te prebrika u glavi, kreneš malo drugačije gledati na život''

Lidija i Stela Rade majka su i kći koje su na pozornici showa Supertalent izvele Providencu od Petra Graše i Tončija Huljića.

''Majčinstvo za mene znači moj smisao života, eto stvarno to mogu reći. Biti smohrana majka, nije da nije bilo teških dana, dvoje djece je tu, dvije cure, zahvalna sam na tome kakve su postale, i jedna i druga'', rekla je Lidija Rade u svom predstavljanju prije nego što je stala pred žiri Supertalenta.

''Moje ime je Stela Rade, imam 24 godine. S mamom sam jako povezana, često znam reći da mi je mama najbolja prijateljica. Volimo se mi jako. Mogu reći da je uvijek napravila sve da imamo sve što trebamo i nikad nam ništa nije falilo, što ja nemam pijma kako je ona to uspjela, nikad nismo osjetile da su neki problemi'', dodala je tela Rade, Lidijna kćer.

''Zanimljivo je to što smo u tom jednom periodu i ona i ja imale, ja sam imala tu prometnu, ona je imala taj bliski susret sa smrću, i jedna i druga zapravo, i mislim da je to nešto što te prebrika u glavi, i zbog čega kreneš malo drugačije gledati na život, i kao idem iskoristiti sve, sve što život da, svaki dan, idem sve'', objasnila je Stela razlog njihovog dolaska na Supertalent.

''Imala sam infarkt u kratko rečeno, prije mjesec dana, moram vam reći da sam pitala doktora hoću li stići do snimanja na svemu poraditi, jesam, hvala Bogu. I to gledm kao svoj novi početak, imam novu šansu koju mislim iskorititi najbolje što mogu'', zaključila je Lidija.

Majka Lidija i kći Stela izvele su zajedno Providencu od Tončija Huljića i Petra Graše.

''Naša točka generalno nije Supertalent, ali smo nas dvije jednostavno imale potrebu na neki način obilježiti to naše što imamo'', objasnila je Stela nakon njihovog nastupa.

''Meni je najemotivniji ovaj vaš odnos. Način na koji sviraš i način na koji daješ podršku mami je vrlo, vrlo lijep, vrlo poseban, i zapravo je cijela ta priča za mene probudila nekakvu nostalgiju'', rekla je Martina.

''To nije bilo supertalentovski izvedeno, ali meni je s vama večeras bilo top, to je to'', rekla je Maja.

Davor je samo kratko što se tiče njihovog nastupa na svoj papir napisao OMG i to im pokazao.

''Obiteljsko muzičko gospodarstvo'', našalio se Davor.

Majka i kći su prošle dalje.

