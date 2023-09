Lidija Bačić stas je naglasila uskom haljinom, a bujni dekolte posebno je krao sve poglede!

Lidija Bačić jedna je od mnogih glazbenika koji su nastupali na dobrotvornom koncertu u Lekeniku.

Pjevačica Lidija Bačić na pozornici se pojavila dobro raspoložena u dugoj uskoj haljini na bretele s leopard-uzorkom. Poglede su mamile njezine raskošne obline, a valovi u kosi i natikače na petu također s leopard-uzorkom dodatno su začinili cjelokupan izgled.

Lile je publiku osim svojim izgledom, zagrijala i dobrim plesom te svojim hitovima.

Na koncertu su nastupali još brojni poznati Hrvati kao što su Mate Bulić, grupa Feminnem, Marko Kutlić, Minea, Željko Bebek.

Inače, Lile se voli pohvaliti i činjenicom da uživo izgleda isto kao i na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama jer ih, za razliku od brojnih drugih zvijezda, nikada ne uređuje.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica jednom prilikom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Knoll kakvu dosad niste vidjeli: Pratitelji su zbog ovog outfita ostali poprilično iznenađeni!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Danijela Dvornik požalila se pratiteljima zbog neostvarenog cilja: "Nije mi žao što sam bila, žao mi je što nisam završila cijelu avanturu''