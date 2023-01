Lepa Brena shrvana zbog odlaska svojeg Čakija: "Nadam se da je sada okružen velikanima kojima i pripada"

Lepu Brenu pogodila je vijest o smrti Aleksandra Saše Petrovića, s kojim je glumila u kultnom filmu "Hajde da se volimo".

Bosanskohercegovački glumac Aleksandar Saša Petrović preminuo je u 62. godini, a tužnu vijest objavio je redatelj Srđan Vuletić na svojem profilu na Facebooku.

"Dragi Sale, nadam se da si na boljem mjestu. Hvala za sve", napisao je.

Vijest o Sašinoj smrti pogodila je njegove brojne obožavatelje, prijatelje i kolege, među kojima je i pjevačica Lepa Brena.

"Teško je opisati tugu riječima. Napustio nas je prerano. Ostat će mi u sjećanju njegova ljudska toplina i senzibilnost koju je nosio u svojoj duši. Nadam se da je sada u boljem društvu i okružen velikanima kojima i pripada. Neka mu je vječna slava", kazala je shrvana Brena za Kurir.rs.

Saša i Brena zajedno su glumili u kultnom filmu "Hajde da se volimo", u kojem je on utjelovio nezaboravnog Čakija.

Petrović je jednom prilikom izjavio da je pjevačicu sreo tek godinama nakon snimanja filma.

"Zbog tebe imam problema. Deset godina te ganjam. Ne može te ni CIA naći", rekao joj je tada.

Od Saše se oprostio i njegov kolega Emir Hadžihafizbegović.

"Otišao je moj brat Saša Petrović. Vijest me zatekla na snimanju filma u Hrvatskoj. Ne mogu ni procesuirati ni racionalno se odrediti prema toj informaciji koju mi je prije 15 minuta SMS-om poslao Pjer Žalica. Ne znam zašto objavljujem ovaj post. Valjda je to obrambeni mehanizam od nevjerice i suza koje mi nekontrolirano teku. Bilo je to ono prijateljstvo, i više od toga, koje se ne komentira. Bila je to obostrana ljubav i emocija čiji sadržaj ne možeš nikada i nikome prenijeti a da taj netko to razumije. To razumijemo samo mi i ostaje samo među nama iz 'Audicije'. Volim te, brate. Falit ćeš jako. Adio, kumpanjo", napisao je Emir na svojem profilu na Facebooku.

Petrović je glumio u kultnoj "Audiciji", a ostvario je i manju ulogu u popularnoj humorističnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan". Još neka od ostvarenja u kojima smo ga mogli gledati jesu "Ovo malo duše", "Kuduz", "Ničija zemlja" i "Vratit će se rode".

Za svoju prvu glavnu filmsku ulogu u filmu Srđana Vuletića "Teško je biti fin" dobio je "Srce Sarajeva" za najboljeg glumca na SFF-u 2007. godine.

Prije nekoliko godina povukao se iz javnosti zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

