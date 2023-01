Procurila rijetka snimka miljenika žena iz noćnog kluba, uživa u samačkom životu nakon prekida duge veze

Leonardo DiCaprio snimljen kako pleše u noćnom klubu u Miamiju, a snimka je brzo postala viralna.

Leonardo DiCaprio uživa u prvim danima nove godine koje provodi tulumareći u Miamiju, a sada su pojavile i njegove rijetke opuštene snimke na kojima pokazuje neke od svojih plesnih pokreta. kako pokazuje neke od svojih plesnih pokreta u novom TikTok videu podijeljenom u četvrtak.

Pogledaj i ovo Malo se opustio DiCaprio se okružio ljepoticama nakon prekida najduže veze, a teško je ne primijetiti i jednu promjenu na njemu!

48-godišnji oskarovac snimljen je na zabavi u jednom klubu, a na njoj se može vidjeti kako pleše u ležernoj odjeći. Video je objavljen na TikToku i u kratkom je vremenu postao viralan, obzirom na to da Leonarda nemamo priliku vidjeti često u takvim izdanjima.

Glumac je nedavno viđen kako provodi vrijeme s manekenkama Rebeccom Donaldson i Liliom Weddell prisustvo drugih zvijezda poput repera Drakea, ali i naše najpoznatije navijačice Ivane Knoll i glumca Jamieja Foxxa.

Otkako je prekinuo dugogodišnju vezu s 23 godine mlađom manekenkom Camilom Morrone, Leonardo uživa u samačkom životu iako ga se u medijima ne prestaje povezivati s raznim damama. Prvo se šuškalo da ljubi manekenku Gigi Hadid jer su snimljeni u prisnim trenucima na jednoj holivudskoj zabavi, a nakon nje povezivali su ga s glumicom Victorijom Lamas.

S Victorijom je navodno dočekao i Novu godinu, što je otkrio izvor blizak glumcu za Page Six, no bio je uhvaćen kako se zabavlja u djevojaka među kojima nije bila njegova navodna nova djevojka. Poznato je da je jedna od njih Madison Headrick, zaručnica njegova prijatelja Joea Nahmada, no identitet druge djevojke s jahte nije otkriven, a moguće je da se radi o još jednoj Leovoj aferi.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Bivša seks-domina otkrila detalje druženja s Harryjem, jedna ju je stvar posebno zgrozila: "On je takva kukavica"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nikada nije bila smatrana klasičnom holivudskom ljepoticom, ali njezine scene striptiza još se dobro pamte