Prije 11 godina nije uspio ostvariti svoje snove, a danas su Igor i Frano ponosni jer su ga odabrali: ''Tako se bira zlatni gumb!''

Leon Žilavi jedan je od kandidata showa Supertalent, a kojeg su u polufinalnu emisiju lansirali Igor Mešin i Frano Ridjan dodijelivši mu zlatni gumb.

Nakon osam audicijskih emisija showa Supertalent vrijeme je za one polufinalne, a u prvoj se natjecao i iluzionist Magic Leon koji se plasirao izravno i to nakon što mu je voditeljski dvojac, kojeg čine Igor Mešin i Frano Ridjan, dodijelio zlatni gumb.

Prije nego što je odradio polufinalni nastup izjavio je da ne želi razočarati Igora i Franu, a sigurno je samo da ih je oduševio što su mu i oni rekli.

''Tako se bira zlatni gumb'', rekli su.

Evo kako je žiri doživio nastup.

''Bilo je izuzetno zabavno. Bio si teatralan, bio si šarmantan, Eurosong moment kad si se presvukao mi je bio top. Cijeli dojam je bio genijalan, i mislim da će biti puno glasača na tvojoj strani jer imaš puno aspekata koji trebaju za ovaj show'', rekla je Maja.

''Imaš i plesnih i glumačkih elemenata, vrlo si vješto dok kliziš pozornicom od jednog do drugog punkta i spajaš ih u jednu točku'', komentirala je Maja.

Pravim imenom Leon Žilavi u Supertalent se odlučio ponovno prijaviti nakon 11 godina i zbog toga nije požalio. On je od svoje sedme godine zaljubljen u mađioničarstvo, a sve je počelo kada je prvi put na jednom rođendanu vidio mađioničara i već je tada znao da se jednog dana time želi baviti.

''Sa sedam godina sam znao da želim postati mađioničar, neke rekvizite sam sam izrađivao, tata i mama su u svemu sudjelovali, velika su mi podrška, kao i moja supruga Monika. Svatko bi trebao pronaći svoju Moniku. Svakome sugeriram da radi ono što želi i voli, a najveća nagrada u tom poslu su osmijeh i reakcija ljudi, koliko energije ja odašiljem, oni meni vraćaju, kao da se dogodi neka čarolija. To je jedan od najljepših poslova koje si čovjek može zamisliti i nakon 11 godina opet stajem na pozornicu Supertalenta. Jako sam uzbuđen!", priznao je Leon.

Naime, Leon se u show već prijavio 2011. godine i neki ga se od tada možda sjećaju, baš kao i voditelj Igor Mešin.

''Tadašnje iskustvo mi je ostavilo neki, ajmo reći gorak okus u ustima. Onaj odozgo je rekao nećeš ove godine, nego da će doći pravi trenutak za to, a ove godine mi je 20 godina otkako se bavim mađioničarstvom pa bi to moglo biti to'', zaključio je bio Leon.

Njegov trik sa solju i bijelom maramicom koja je plesala sama u ritmu, lebdeći u zraku i u zatvorenoj staklenoj posudi, ostavio je u čudu žiri i publiku koja je sve pratila bez daha. Posebno je oduševio Igora i Franu koji su mu odlučili dati zlatni gumb, a to je Leona bacilo na koljena, baš kao i njegovu Moniku s kojom je zajedno zaplakao od sreće pa je i predstavio žiriju.

"Zajedno smo od srednje škole i podržava me u svemu. Dosta mi je emotivno, nisam nikada zamišljao da će mi se ovako nešto dogoditi", priznao je tada Leon.

