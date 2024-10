Neda Ukraden progovorila o onome što sve najviše zanima: ''Jako sam sretna...''

U popularnom showu Dalibora Petka Neda Ukraden progovorila je o mizoginiji i ageizmu, te zašto joj je gušt slikati se u badiću.

''Bila bih neskromna kad bih rekla da imam još neostvarenih želja. Obrazovala sam se za potpuno druge stvari i to što pjevam više od 50 godina je nevjerojatno. Putevi te gospodnji odvedu gdje ne očekuješ'', rekla je Neda Ukraden na predstavljanju čak dva nova izdanja - duplom LP-ju 25 Greatest Hits, te albumu dueta ''Samo je nebo iznad nas'', na kojem je okupila pjesme koje je otpjevala s velikanima poput Arsena, Miše, Stavrosa, Kemala Montena i drugih. Neda je gostovala u popularnoj emisiji ‘Dalibor Petko Show’ gdje je progovorila i o tome kako prkosi godinama na sceni. ‘Žene su izložene mizoginiji i ageizmu. Želim svim ženama, odnosno svima koji imaju 50+ dati do znanja da nismo otpisani. Što nam fali? Imam taman godina da uživam u životu. Kad se skinem u badić to mi je takav merak, za sve iskompleksirane i zločeste duše. Radit ću to dok god imam dobar badić i dok se dobro osjećam’, poručila je.

Prisjetila se i kako je nastala njezina legendarna pjesma ''Zora je'', koja je nedavno u Temišvaru proglašena najvećim hitom na Balkanu.

''Pjesma se zvala Jovane labude. Rekla sam Đorđu Novkoviću promijeni to, ne mogu muškarcu pjevati labude. Predložili su da pjesma bude Milane labude, a ja se taman razvela od Milana i rekla da me mogu ubiti, ali da to neću pjevati. Kad sam rekla Rajku Dujmiću da neću pjevati, on se naljutio i prekinuli smo suradnju. Uzeo je sa sobom pet pjesama koje smo već snimili. Toliko sam bila u šoku da sam ostala plakati i jecati u studiju, da me nisu mogli utješiti. I nakon toga imali smo svađe oko teksta. Marina Tucaković je satima govorila da ima ideju, a ništa se nije događalo. Svi smo nešto pisali. Pa su predlagali da pjevam Zorane, Dragane, govorili su što će ti ova zora. Ja sam napisala Zora je svanula, a Marina nadopisala Suza je iz oka kanula'', ispričala je Neda čija je pjesma prevedena na 13 jezika, a u emisiji pjevačica ju je izvela uz pratnju tamburaša Milenij.

S Rajkom se pomirila nakon nekoliko godina, a rekla je i da joj je on prvi pomogao kad je nakon rata snimala svoj album sa zagrebačkom ekipom. U društvu Rajkove udovice Snježane Dujmić najavila je da uskoro izlazi nova pjesma koja je ostala iz njegove pjesmarice.

Neda se prisjetila i svojeg glasovanja na Pesmi za Evroviziju gdje je tadašnjoj pobjednici Konstrakti dala sad već legendarnih nula bodova.

''Osjetila sam da je favorit, a ja sam htjela promiješati karte i počastiti i ove druge. Žena je talentirana, i to je bio kabare, a ja volim malo više melodije'', rekla je Neda za koju se govorilo i da je inspirirala španjolsku predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu. ''Ne mislim da je pjesma plagijat, ali ima neke energije u tome. Ako sam poslužila kao inspiracija to mi je kompliment'', rekla je.

Ona sama je Eurosongu bila najbliža 1986. godine kad je nastupala s pjesmom Šaj, rode šaj. Neda i Lepa Brena te su večeri bile favoritkinje, ali je na iznenađenje svih pobijedila tada relativno nepoznata Doris Dragović. ''Svi mislimo da smo bili zakinuti, ali ne mogu reći da Doris Dragović nije zaslužila pobjedu. Dopala mi se pjesma i nije tu ništa sporno, ali su tada menadžeri gurali svaki na svoju stranu. Moja pjesma je baš bila hit i možda je trebala dobiti šansu putem Eurosonga. Ali ja i dalje tu pjesmu pjevam na svim nastupima'', rekla je Neda.

Prokomentirala je i svoj ljubavni status. ''Nikako da naiđe taj neki živahni striček, koji bi me mogao pratiti. Ali nisam još sišla s uma. Jako sam sretna, jer sretan je onaj tko je slobodan. A to što sam sama, ne znači da sam usamljena. Ja usamljena nisam, jer osim divne karijere imam i divnu obitelj, koja daje smisao mom životu'', poručila je pjevačica.

