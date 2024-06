Legendarnog nogometaša sprdaju zbog bizarne frizure na Euru: "Rečeno mi je da se neće vidjeti…"

Nove snimke Landona Donovana šire se društvenim mrežama zbog njegove bizarne frizure na Europskom prvenstvu.

Legendarni američki nogometaš Landon Donovan iznenadio je javnost svojom bizarnom frizurom na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Kao nogometni stručnjak, Donovan je za Fox Sports komentirao utakmicu Austrije i Francuske, a kada se okrenuo prema kolegi Ianu Darkeu, gledatelji su primijetili da sa strane glave ima ćelave dijelove, zbog čega je snimka postala viralna.

"Je li London Donovan doslovno istrčao iz frizerskog salona usred šišanja jer je kasnio na posao?", "Je li izgubio okladu?", neke su od šala na njegov račun s društvenih mreža, uz razne urnebesne usporedbe.

Landon Donovan must have been told to shave his sideburns. pic.twitter.com/S6mQj0yqFd