Dom Johna Goodmana ovako je izgledao prije vatrene stihije, prizori nakon požara ostavit će vas bez teksta

Kalifornijski vatrogasci već drugi dan zaredom bore se s velikim požarom koji je dosad progutao područje Pacific Palisades, a konstantni udari vjetra koji nerijetko dosežu 160 km/h otežavaju ionako malobrojnim vatrogascima gašenje.

Više od 130 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, a čak 50 tisuća kuća trenutačno je na udaru stihije čiji se uzrok još ne zna.

Veliki požar progutao je i kuću glumačkog velikana Johna Goodmana, koja se našla na putu vatrene apokalipse. Jedino što je preživjelo su bazen u kojem se nalazi prljava i crna voda, i put kroz koji se jedva može proći od ruševina koji sada dominiraju posjedom. Fotografi su uspjeli snimiti njegovu kuću netom prije ju je požar zahvatio, a u zadnji trenutak je iz nje izašla žena koja je čuvala njegove pse.

Prema dostupnim informacijama, Goodman je 2008. godine kupio ovu nekretninu za 4,6 milijuna dolara.

Kuća je imala površinu od 4.606 četvornih stopa (približno 428 četvornih metara) i sadržavala je četiri spavaće sobe i četiri kupaonice. Njezina elegantna, ali nenametljiva arhitektura odražavala je Goodmanov javni imidž, kombinirajući udobnost s daškom raskoši.

