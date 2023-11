Tko bi rekao da su našoj predivnoj glumici 62 godine? U upečatljivoj bundi teško ju je bilo ne primijetiti na zagrebačkoj špici!

Ksenija Pajić subotnje popodne odlučila je iskoristiti za šetnju gradom Zagrebom, a njezin veseli outfit nije mogao pobjeći očima fotografa.

Glumica Ksenija Pajić nakon dugo vremena viđena je u šetnji zagrebačkom špicom u efektnoj zelenoj bundi na koju je kombinirala džemper u narančastoj boji.

Cijeli outfit začinila je uskom crnom suknjom, visokim čizmama, torbom i šalom. No i dalje nije uspjela smiriti boju bunde, koja je jednostavno privlačila poglede.

Pokazala je svoju vitku figuru i dokazala da u 63. godini izgleda zaista besprijekorno dobro. Kosu je raspustila, a ulicom je hodala dobro raspoložena.

Inače, Kseniju smo gledali kao lokalnu načelnicu policije Boženu Bajić u seriji "Dar Mar" koja se prikazivala na malim ekranima Nove TV.

Jednom prilikom za naš portal otkrila je i koja joj je uloga najviše ostala u sjećanju.

"Serija 'Villa Maria' nekako mi se najviše urezala u pamćenje jer je to bila prva TV serija u kojoj sam glumila. Veliki izazov bilo mi je to iskustvo snimanja sapunice svakoga dana, toliko puno epizoda, naučiti tekst i savladati sve to, a usput biti i kreativan", rekla je tada Pajić.

