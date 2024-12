Naš travel-bloger pomno prati situaciju u Hrvatskoj: Studentu dao ponudu koja se ne odbija!

Kristijan Iličić ponudio je putovanje studentu nakon njegovog istupa na debati Marije Selak Raspudić i Ivane Kekin.

Naš travel influencer Kristijan Iličić nedavno je ostvario svoj veliki san, a to je obići sve zemlje svijeta. Slavlje u Šri Lanci, posljednjoj zemlji s liste, trajalo je više dana, što je Iličić podijelio i na svojim društvenim mrežama, a posebni poklon dobio je od supruge Andree, koja mu je poklonila medaljon s ugraviranim kontinentima.

Unatoč obvezama, Iličić aktivno prati i što se događa u Hrvatskoj. Nedavna debata predsjedničkih kandidatkinja Marije Selak Raspudić i Ivane Kekin se, među ostalima, dotaknula i pitanje priznanja Palestine kao samostalne države.

#hrvatska #croatia #politics ♬ Polite applause 2 - unknown @politika.hr Žustra rasprava predsjedničkih kandidatkinja Marije Selak Raspudić i Ivane Kekin okupila je preko 250 studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti. Kekin i Selak Raspudić odgovarale na studentska pitanja, a jedno od njih bilo je i ono vezano za priznanje Palestine. Raspudić se izjasnila kako nebi priznala Palestinu jer to nebi imalo nikakv međunarodni utjecaj, dok se Kekin izjasnila kako bi priznanje Palestine bio jedan od prvih vanjskopolitičkih prioriteta. #politika

Selak Raspudić je poručila kako nije za priznanje ove zemlje jer ne vidi kako bi hrvatsko priznanje Palestine pridonijelo međunarodnoj razini. Na njezin odgovor nadovezao se student iz publike: "Znači li to da po Vama hrvatski glas u međunarodnoj zajednici ne znači puno? Nas je među prvima Island priznao, a nisu morali, znači li to da ako mi ne glasamo za vas, to vama neće ništa značiti pošto što jedan glas znači?"

Na odgovor studenta, koji je dobio gromoglasan aplauz iz publike, javio se Iličić na Instagramu, pohvalivši studenta, nakon čega mu je ponudio putovanje s njegovom agencijom.

"Nekada je zaista bolje šutiti! Molim vas, ako itko zna ovog dečka, neka mu kaže da mi se javi, želim mu darovati putovanje u Tajland ili Meksiko s mojom agencijom", napisao je Iličić.

Ovo nije prvi puta da je naš travel influencer podržao Palestince u borbi za samostalnost. Njegov video podrške, objavljen na Instagramu, na svojem profilu je objavio Mohamed Hadid, otac poznatih manekenki Gigi i Belle. Više o tome pročitajte OVDJE.

