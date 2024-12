Pjevač poznate pop-grupe završio u bolnici: ''Nažalost, nakon nekoliko pretraga otkrili su...''

Max George iz grupe The Wanted završio je u bolnici, otkrio je da ima problema sa srcem.

Pjevač poznate pop-grupe The Wanted Max George zabrinuo je pratitelje fotografijom iz bolnice.

Max je otkrio da ima ozbiljnih problema sa srcem te mora ostati na liječenju.

''Hej svima, jučer sam se osjećao jako loše i završio u bolnici. Nažalost, nakon nekoliko pretraga otkrili su da imam problema sa srcem. Moram proći još niz pretraga kako bi se utvrdilo koliko su problemi ozbiljni i koja mi je operacija potrebna da se oporavim'', započeo je glazbenik svoju objavu.

''Očekuje me nekoliko teških tjedana ili mjeseci, a Božić u bolničkom krevetu nije baš bio dio mojih planova! No, kao i uvijek, okružen sam ljubavlju i podrškom svoje divne partnerice Maisie, njezine obitelji, svoje obitelji i prijatelja i siguran sam da sam na najboljem mjestu. Iako je ovo veliki šok i nesumnjivo korak unazad, prihvatit ću to svom snagom. Smatram se sretnikom što su ovo otkrili na vrijeme. Ispričavam se ako vas budem dosađivao ažuriranjima u idućim tjednima. Vjerojatno me čeka mjesec dana u krevetu, a nema baš toliko toga što mogu raditi! Idemo! S ljubavlju, Max'', poručio je.

Inače, glazbenik je godinama otvoreno govorio o svojoj borbi s alkoholizmom. Još prošle godine priznao je da je koristio alkohol kako bi se prilagodio životu pod reflektorima i ublažio svoju anksioznost tijekom najtežeg razdoblja u svom životu.

Prije dvije godine preminuo je njihov kolega iz benda Tom Parker. Više pročitajte OVDJE.

