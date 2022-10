Krešimir Šunjić vitalan je 83-godišnjak koji uživa u mirovini, on i supruga nedavno su proslavili i 60. godišnjicu braka na što je najviše ponosan, a neke detalje iz svog života otkrio je u showu Supertalent.

''Imam 83 godine, aktivan sam, svako jutro odradim tjelovježbu. Treba se kretati, treba ići naprijed, misliti naprijed. To je način življenja. Supruga i ja smo u mirovini, nisu neke velike mirovine, ali nije bitno kolika je mirovina, važno da je dugačka'', u šali je izjavio Krešimir Šunjić, jedan od natjecatelja koje smo vidjeli u petoj emisiji showa Supertalent.

''Prije tjedan dana smo slavili 60 godina braka. To mi je jedan od najvećih uspjeha u životu, da smo toliko zajedno, to mi je ekstra. Moja supruga je čudo, divim joj se već koliko je izdržala sa mnom'', govori Krešimir.

A ovako je pokušao objasniti svoj talent.

''Imam neobičan talent. Po onom što su ljudi vidjeli, kažu da je među jedinstvenim u svijetu. Kad sam nekim ljudima pokazao jednostavno nisu mogli vjerovati. Ne znam kako će to prihvatiti publika i žiri, pa sad, što god da se desi, ja sam tu. Drago mi je da sam došao u ovim godinama, mislim da mi je ovo jedna nagrada'', zaključio je te stao pred pozornicu i zasvirao tako što je udarao noktima po zubima, a malo je i pjevao.

''Mene ste u potpunosti očarali. Vaša tehnika je jedinstvena. Što se pjevanja tiče, zaista vas je lijepo i ugodno slušati, od mene večeras imate da'', rekla je Maja.

''Mene ste osvojili i samo sa zubima i onda ste još lijepo otpjevali'', komentirao je Fabijan.

''Ja ću vam i za sviranje i za pjevanje dati da, a najviše ću vam dati da za životnu energiju u 84. godini'', zaključila je Martina.

Krešimir je osvojio sve i svojom karizmom. Na početku je pozdravio i sve ljude dobre volje, a Maja je iskoristila priliku, pa je rekla da onda to znači da Martinu ne pozdravlja, no on se i tu snašao s odgovorom.

''Martinu pozdravljam posebno'', rekao je.

Maja Šuput izbacila dekolte i noge, no zbog jednog glomaznog detalja svi su joj samo gledali u glavu! +29

Uskoro bivša supruga pjevača Marka Pecotića fotografijom pokazala da dobro podnosi kaotičnu privatnu situaciju! +37