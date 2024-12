Kralj Charles odlučio je stati na kraj velikoj svađi uoči božićnih blagdana, pružio je ruku mira omraženom princu

Kralj Charles odlučio je stati na kraj velikoj svađi uoči božićnih blagdana, evo koga je pozvao na zabavu.

Kralj Charles pozvao je svog brata princa Andrewa na zabavu na Božić u Sandringhamu ove godine.

Kako piše britanski Express kralj Charles navodno pruža maslinovu grančicu svom mlađem bratu unatoč njihovoj svađi oko Royal Lodgea u Windsoru.

'''Bliski izvori ističu da je kralj nepokolebljiv u održavanju jedinstva obitelji, posebno tijekom božićne sezone'', izvijestio je list, otkrivajući da je poziv upućen Andrewu ''ponuda mira'' koju bi vojvoda od Yorka trebao prihvatiti.

Istaknuto je i kako Charles, nakon što mu je ranije ove godine dijagnosticiran rak, daje prioritet obitelji.

Planira organizirati veliku božićnu zabavu kako bi ojačao obiteljsko jedinstvo nakon godine narušene zdravstvenim problemima. A s pripremama za proslavu je već započeo pa obilazi imanje i glavnu kuću i dogovara se s osobljem svoje planove.

Andrewova božićna pozivnica poprilično je iznenađenje, jer je nedavno objavljeno da je Charles financijski razriješio svog brata tako što mu je oduzeo džeparac od 1,3 milijuna dolara i privatno osiguranje.

''Vojvoda više nije financijski teret za kralja'', napisao je autor Robert Hardman u svojoj novoj knjizi ''Charles III: New King. New Court. The Inside Story.''

Podsjetimo, Andrew i Charles vode višegodišnju bitku oko Andrewove životne situacije nakon optužbi za pedofiliju, pri čemu je Charles pokušavao izbaciti Andrewa iz Royal Lodgea i preseliti ga u Frogmore Cottage (bivši dom Meghan Markle i princa Williama).

Andrew je odbio otići, prisilivši kralja da poduzme drastičnije mjere uklanjajući namještaj i druge vrijednosti iz rezidencije.

