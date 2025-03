Pjevačica koja je pjevala Rimcu na svadbi podijelia društvene mreže: "Jedino mi se sviđa cvijet"

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića održala se i druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong.

Daas se održava finale Dore, a o nastupu Filomene koja je završila u finalu još se priča.

Filomena se predstavila s pjesmom "Strong", a sudeći prema strogom sudu korisnika X-a, ima različitih utisaka, od usporedbe s Conchitom Wurst do molbe za fond za izvođače kako bi financirali nastup.

#dora2025 Filomena vocally was okay but the song wasn't as strong (😆)

go girl give us nothing