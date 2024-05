Korisnici društvenih mreža ovako komentiraju drugu večer Eurosonga: ''Ovo je bila luda selekcija...''

Evo kakve su reakcije gledatelja Eurovizije na drugu polufinalnu večer, neki nisu zadovoljni zemljama koje su prošle.

Večeras je u Švedskoj održana druga polufinalna emisija Eurosonga.

Kao i svake godine, društvene mreže pune se reakcija obožavatelja ovog glazbenog natjecanja.

Well that was an absolutely mad selection



Couple of decent metal acts didn't make it, but Estonia and Norway did



Otherwise a lot of the usual identikit Euro-Dance #Eurovision2024