Procurili detalji svađe Sergeja Trifunovića i supruge, ovo je razlog zbog kojeg ga je napala?

Srpski mediji pišu o razlogu svađe koja je eskalirala do te granice da je Sergej Trifunović prijavio suprugu za nasilje.

Srpski glumac Sergej Trifunović prijavio je suprugu Isidoru za nasilje u obitelji.

On je pozvao policiju i rekao da trpi nasilje od supruge Isidore, koja je navodno prijetila da će polomiti sve po stanu.

Svađa se dogodila sinoć oko 22 sata u stanu na Voždovcu.

Mediji iz susjedne zemlje brzo su se raspitali o razlozima skandala, a evo i koji je navodni razlog njihove svađe.

Isidora, kako piše Kurir, više ne može trpjeti njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara otkad su se vjenčali. Do najnovije svađe navodno je došlo zbog toga što je ona poludjela jer se njegovo ime provlači po novinama zbog kaosa s Borom Čorbom i organiziranjem koncerta njemu u čast.

Trifunovića je supruga navodno napala kad se on vratio s promocije Sajsi MC, koja je održana na istom mjestu gdje će on organizirati koncert Bori u čast, a prije toga joj nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon. On joj je navodno onda rekao da želi razvod, a Isidora je potom počela prijetiti.

Nakon tog skandala saznalo se i da je Isidora ilegalno u Srbiji, a po najnovijim informacijama, Isidora je osuđena po Zakonu o strancima na novčanu kaznu te će platiti određeni iznos, prenosi Kurir.

Ta vijest iznenadila je mnoge jer su se tek nedavno vjenčali, i to čak dvaput. U svibnju su izmijenili zavjete u crkvi, a ovih dana vjenčali su se i kod matičara.

Glumac na društvenim mrežama ne skriva koliko je u Isidoru, koja je inače Hrvatica, zaljubljen, a više o njoj pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Sergej često ima problema sa zakonom, a prije mjesec dana bio je i na sudu u Hrvatskoj. Više pročitajte OVDJE.

