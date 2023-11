Bliska suradnica J. Lo otkrila tajnu njenog vječnog mladolikog izgleda i u 55. godini, ali i što to u bliskoj budućnosti za nju ne dolazi u obzir

Kim Burse otkrila kakva je Jennifer Lopez iza kamera i pozornice pa priznala zašto joj se stvarno divi.

Američka pjevačica i gumica Jennifer Lopez ne prestaje impresionirati svojom izdržljivošću i energijom koje pokazuje na pozornici, a sada je njoj bliska osoba otkrila kako pjevačica ostaje u top-formi svih ovih godina.

Naime, glazbena redateljica Kim Burse, koja je radila i s Beyoncé, Queen Latifah, Ciarom i Tamarom Braxton, s Jennifer surađuje već 13 godina i radila je na njezinim turnejama uključujući i "All I Have" i "It's My Party".

U razgovoru za Daily Mail, 55-godišnja Kim pohvalila je Jennifer jer uvijek radi jako, jako naporno, a također je otkrila da ne misli da će hitmejkerica u skoroj budućnosti otići u mirovinu ili na odmor od posla.

"To je cijeli spektar koji uključuje wellness, vježbanje, ona se brine za sve to. Ona se brine da pokrije sve i vrijedno radi, stvarno, stvarno radi", otkrila je Kim.

Na pitanje misli li da će se Jennifer ikada povući, Kim je priznala da ne bi željela staviti pečat na to, ali da ne vidi da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti.

"Apsolutno ne. Ona se ne povlači", dodala je.

Svatko tko je gledao Netflixov dokumentarac "J.Lo, Halftime", zna koliko je pjevačica naporno vježbala kako bi osigurala da njezin nastup u veljači 2020. godine na Super Bowlu bude ništa manje od savršenstva, a Kim je otkrila da bi dolazila na sastanke u ranim satima kako bi se uklopila u njezin užurbani raspored.

"Sa Super Bowlom, osvrćem se na to vrijeme i toliko smo naporno radili za nešto što je trajalo oko, najviše, možda šest minuta," rekla je Kim. "I radili smo jako, jako vrijedno, pazili smo da sve stignemo i ona je bila s nama svaki dan na probama. A u njezinom Netflixovom dokumentarcu, vrijeme kad sam u filmu s njom za njezinim stolom i pokušavamo pregledati pjesme i vrijeme, to je zapravo bilo oko 1:30 ujutro jer je snimala film i tako sam se morala naći s njom i razgovarale smo o glazbi nakon što je završila snimanje. Još je radila, znate, nije stala", ispričala je Kim.

Super Bowl Halftime show obično traje između 12 i 14 minuta, ali zbog činjenice da je Jennifer dijelila termin s kolumbijskom pjevačicom Shakirom, imala je još manje vremena za jurišanje kroz osam pjesama, uključujući "Jenny from the Block" i "Get Right".

Na pozornici joj se pridružila i kći tinejdžerica Emme, koju dijeli s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, u duetu pjesme "Born in the USA".

Komentirajući kako su uspjeli toliko toga ugurati u tako malo vremena, Kim je nastavila: "Samo sam pokušavala staviti najbolje trenutke u nekoliko minuta koje smo imali, i osjećala sam se kao da smo uspjeli, ona je napravila sjajan posao. Dovoljno je odradila svaku pjesmu i to je otprilike kao ono s čime danas imamo posla na TikToku, sve samo kratko".

Kim je otkrila i kako je vidjela brojne zvijezde u njihovu ranjivom raspoloženju, a zatim svjedočila njihovoj transformaciji prije nego što izađu na pozornicu.

"Kad dođe vrijeme za nastup, kad se obuče odjeća, obuju cipele, našminka i uredi frizura, vidite potpunu transformaciju. A što se mene tiče, to je mjesto gdje mogu pogledati i reći, "ovo je zvijezda", jer ta transformacija... Potpuno počninjete shvaćati zašto ova osoba ovo radi, zašto ova osoba ima ovaj posao", objasnila je Kim i zaključila kako Jennifer zbog toga ima potpuno opravdani status dive.

