Kevin Specey oslobođen je optužbi da je napastovao kolegu. Pravne muke za njega ipak nisu gotove jer ga u Londonu čeka suđenje za seksualne napade.

Dvostruki oskarovac Kevin Spacey zatvorio je poglavlje na saveznom sudu u New Yorku.

"Jako smo zahvalni što je ova američka porota prozrela te lažne optužbe, gospodin Spacey je duboko zahvalan", izjavila je Jennifer Keller, odvjetnica Kevina Spaceyja.

Na pitanja što sada slijedi za Spaceyja i čekaju ga neki drugi problemi preko bare, kratko je odgovorila: "Ono što slijedi je da će gospodin Spacey dokazati da je nevin za sve za što ga optužuju."



Objasnila je i što je bila ključna točka u slučaju.

"To što nije bilo nikakve istine u bilo kojoj optužbi, tu je bila vrlo inteligentna, visoko obrazovana porota", kazala je Keller.

Porota je nakon sat vremena konzultacija zaključila kako Kevin Spacey nije napastovao Anthonyja Rappa na zabavi 1986. godine, dok je Rapp bio maloljetan. Tvrdio je da ga je Spacey podigao, stavio na krevet i legao na njega. Spacey je sve odlučno negirao.

"Kada pogledate sve činjenice u ovom slučaju, možete vidjeti zašto je porota odlučila ovako za Kevina Spaceyja, ali to ne znači da ostali slučajevi nisu smisleni i ne bi trebalo odvratiti ljude koji su seksualno zlostavljani da istupe", smatra James DeSimone, odvjetnik za građanska prava.

Rappove optužbe u jeku MeToo pokreta prije pet godina izazvale su velike probleme za Spaceyja. Dvostruki dobitnik Oscara ostao je bez uloga u najvećim filmovima i serijama.

"Prošao je suđenje s porotom. To je sve što je mogao. Bio je uračunljiv i zaključili su da nije kriv. To je sve", izjavila je glumica Susie Essman.



Spaceyju nad glavom vise još ozbiljnije optužbe u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Londonu će mu se suditi jer su ga tri muškarca optužila za seksualne napade u razdoblju od 2005. do 2013. godine.

Više doznajte u video prilogu iz Dnevnika Nove TV.

