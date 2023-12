Žiri Supertalenta ovakav nastup još nije vidio: ''Čista snaga, mislim da si jača od 99 posto muškaraca ovdje''

Uz nove elemente, Karyna Zubal u utrci za pobjedu pripremila je i novi, zahtjevniji, rekvizit te plijenila pažnju od trenutka kad se pojavila na pozornici.

''Uživala sam u polufinalu, to je bilo nešto novo za mene jer nisam nikad nastupala s vodom. Nakon što sam ušla u vodu, pomislila sam - okej, sad vam mogu pokazati nastup. Nisam očekivala zlatni gumb za finale i još uvijek ne vjerujem da se dogodilo'', prisjetila se Karyna Zubal svog prolaska u finalnu emisiju showa Supertalent.

''U finalu ću pokušati biti još bolja. Opet ću raditi nešto što je i meni novo. Nikad prije to nisam radila. To je moj život, uvijek si stavljam nove izazove. Ako uvijek radim isto s istim rekvizitom, uvijek isti nastup, postane mi dosadno i poželim raditi nešto novo. Bit će zračni rekvizit, a bojim se visine. To je jako zanimljivo. Nadam se da će mi adrenalin pomoći. Imam samo jednu želju, a to je da ne želim pasti'', rekla je prije nastupa.

Malo je reći da je žiri bio oduševljen viđenim.

''Ako si ovo prvi put radila, ne mogu vjerovati'', rekla je Maja.

''Nikada nismo gledali ovakav nastup, nikad nismo vidjeli ovakvo nešto'', dodao je Davor.

''Fascinirana sam, najviše mi se svidjela koreografija, priča i odnos s plesačem na pozornici. Bila je ovo priča o preživljavanju i definitivno si zaslužila biti ovdje večeras'', rekla je Martina.

''Čista snaga, mislim da si jača od 99 posto muškaraca ovdje'', primijetio je Fabijan.

