Božićna čarolija Maje Šuput u finalu Supertalenta: Pogledajte haljinu od čak 15 kila o kojoj će se još dugo pričati!

Maja Šuput je u finalu Supertalenta zablistala u najposebnijem izdanju dosad, a u show je donijela pravu božićnu čaroliju.

Pjevačica Maja Šuput u jubilarnoj 10. sezoni showa Supertalent, u kojem je članica žirija, iz emisije u emisiju uveseljavala je gledatelje svojim glamuroznim izdanjima, a najposebnije je sačuvala za samo finale.

Maja je na Badnjak u show donijela dašak božićne čarolije u haljini inspiriranoj, kim drugim, nego Djedom Božićnjakom.

U ovu spektakularnu kreaciju uloženo je puno vremena i truda, a sve detalje otkrio nam je Majin stilist Marko Grubnić.

"Ovo je baš moja verzija božićne haljine. Moje viđenje, percepcija, vizija i djelo božićne haljine. Ovim putem bih se svakako zahvalio Ivani Bilić kojoj su vrijedne žene izradile ovu haljinu. Jako puno žena je radilo i jako, jako puno metara materijala je utrošeno u haljinu. Ručno su šivani kristali na ramenu, haljina je rađena od crvenog, raskošnog, božićnog baršuna, s bijelim rubovima. Ovo je moja verzija moderne Mrazice, s raskošnom božićnom toaletom koja je ustvari krinolina, a ispod je korzetirana haljina, izuzetno teška i velika. Maja je surovi profesionalac koji se nikad ne žali i stvarno iznese sve bez problema, no ovaj je put ozbiljno bio problem, jer haljina je teška valjda 15 kila, pa joj je bilo teško u tome se kretati i nositi. Međutim, efekt koji smo izazvali na samom snimanju, a nadam se da ćemo to prenijeti i u domove dragih gledatelja, jednostavno je baš, ali baš wow. Evo moja želja je za kraj ove jubilarne 10. sezone, gdje smo se stvarno trudili i isprsili, gdje smo stvarno dali sve od sebe da ljudima u domove unesemo glamur i čarobnu glamuroznu prašinu svake nedjelje, nekakva kruna ove cijele 10. sezone upravo ova haljina, na koju sam izuzetno ponosan i poklopilo se to da idemo zaista na Badnjak. Jednostavno se sve poklopilo i ova haljina se morala desiti. Haljina se radila dugo, dugo je postojala u mojoj glavi, a ja ovim putem i s ovom haljinom želim svim ljudima dobre volje, čistog srca i dobre duše čestitati Božić. Ovo je moj poklon njima na Badnjak i baš sam jako sretan i ponosan da se sve poklopilo", rekao je Marko.

Što kažete na Majino božićno izdanje? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Majinih prethodnih izdanja iz 10. sezone Supertalenta prisjetite se u galeriji.

Uz Maju, žiri showa Supertalent čine još Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Što je to baš tako jako dirnulo našu Martinu? ''Bila je ovo najljepša bol koju sam ikada vidjela''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Parada poznatih lica u centru Zagreba: Pogledajte tko je sve poveo Badnjak na popularnoj špici!