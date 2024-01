Evo kako izgleda supruga Pere Galića iz Opće opasnosti, upoznali su se na pozornici u rodnoj Županji, a tamo žive i danas!

Frontmen Opće opasnosti Pero Galić već je više od 30 godina u sretnom braku sa suprugom Ivankom Galić, evo kako izgleda.

Vječni roker Pero Galić većinom se u medijima spominje kao frontmen Opće opasnosti, ali o njegovom privatnom životu rijetko se priča.

Poznato je, ipak, da ga je prije više od 30 godina osvojila njegova sugrađanka iz Županje Ivanka.

Zajedno su se našli na pozornici još 1986. godine, kada je ova slikarica plesala u Kulturno-umjetničkom društvu njihove rodne Županje. Od tada, njihova ljubav priča je puna uzajamne ljubavi, poštovanja te, prije svega, potpore.

''Vjerojatno bih davno negdje završio loše da nije bilo nje takve koja je preuzela apsolutno sve na sebe. Kuću, okućnicu i djecu'', rekao je Pero pretprošle godine za In magazin.

Ivanka i Pero vjenčali su se 1992. godine kad je on imao samo 22 godine. Zajedno su dobili i dvoje djece, kćer Dajanu i sina Sebastijana.

Njihov najveći ponos je unuk David, Dajanin sin.

''Ne idu ni jabuka ni šljiva daleko od stabla. I David je pokupio malo tih gena, ali trenutačno mu je draža lopta. I to mi je u redu. Kako danas djeca provode jako malo vremena aktivno, drago mi je što je ustrajan u toj svojoj želji. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. Znam da će biti uporan i vrijedan u onome za što se odluči. Uskoro će mi zaviriti u ormar, kao i sin nekada. Raste puno brže nego što možemo zamisliti. Neka ga samo zdravlje služi'', rekao je Pero za Story 2020. godine.

Obitelj mu je na prvom mjestu, poručuje Galić, ali priznaje kako nije lako glazbenu karijeru uskladiti s obiteljskim životom.

''Nimalo lako, vjeruj mi! Muka je to živa… da sad pitate Ivanku moju, tko zna šta bi rekla. Ne usudim se. Znam, zato ću ja pokušati reći samo, da naravno da nije bilo ok, pogotovo u vrijeme kraja devedesetih, kada se sve pretvorilo u nešto što mi nismo prepoznali'', rekao je za In magazin.

Pero i Ivanka zajedno su prošli i kroz teške ratne godine, ali i danas žive u Županji za koju ih vežu uspomene iz cijelog života. Ivanka je kreativna umjetnica te su njezine slike prepoznali i u dalekom Japanu iz kojeg je dobila i priznanje.

A nekoliko fotografija iz njihovog doma pogledajte u našoj galeriji.

