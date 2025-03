Mentalist ima predivnu kćer koja je njegova slika i prilika, ne viđamo ih često skupa

Simon Baker u New Yorku je viđen u društvu svoje kćeri Stelle, evo kako izgleda.

Australski glumac i zvijezda serije "Mentalist" Simon Baker krajem veljače viđen je u društvu svoje kćeri Stelle Baker u šetnji New Yorkom.

55-godišnji glumac kći je dobio s 24 godine, a ona danas ima 31 te je tatina slika i prilika.

Simon i kćer Stella Baker - 1 Foto: Profimedia

Simon i kćer Stella Baker - 3 Foto: Profimedia

Stella se također bavi glumom, a glumila je u ''Highway 1'', ''The Three Men You Meet At Night'', ''Candace'', ''Tell Me Your Secrets''.

O njenom privatnom životu ne zna se puno. Prošle godine viđena je u društvu nepoznatog muškarca u šetnji New Yorkom, a jesu li u vezi nije poznato.

Stella Baker - 2 Foto: Profimedia

Osim Stelle, Simon je s bivšom suprugom Rebeccom Rigg dobio još dvoje djece, 26-godišnjeg Claudea te 23-godišnjeg Harryja.

Simon i Rebecca rastali su se 2020.

Simon Baker i Rebecca Rigg (Foto: AFP) Foto: Afp

Nakon razvoda šuškalo se da je njegovo srce ponovno zauzeto, ali nijedna priča nikad nije potvrđena.

Simon Baker - 4 Foto: Profimedia

