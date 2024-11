Princ George još će čekati na preuzimanje kraljevskih dužnosti, evo tko je odgovoran za to

Trooping the Colour Profimedia

Princ George neće preuzeti svoje kraljevske dužnosti još dulje vrijeme, kako bi ga njegov otac što bolje pripremio za buduću ulogu.

U britanskoj kraljevskoj obitelji, koju zovu i The Firm (Tvrtka), dužnosti službeno obnaša osam osoba - kralj Charles, kraljica Camilla, princ William, Catherine, princeza od Walesa, princ Edward, vojvotkinja Sophie, kraljevska princeza Anne i princ Richard. Kako će biti stariji, svoje dužnosti će preuzeti i Williamova i Catherinina djeca George, Charlotte i Louis, no prema pisanju kraljevskog stručnjaka Roberta Hardmana, na to će se još malo čekati.

Kako je bio jedan od paževa na krunidbi svog djeda, za pretpostaviti je kako će upravo George biti taj koji će prvi preuzeti dužnosti. Kako je Hardman napisao u knjizi "Charles III: New King, New Court. The Inside Story", princ William smatra kako mu je najvažnija dužnost pripremiti Georgea za najvažniju dužnost u životu.

"Princ William je imao značajnu razinu autonomije tijekom svog sveučilišnog obrazovanja, angažmana u oružanim snagama i uvođenja u redovne kraljevske dužnosti", rekao je Hardman. "Odlučan je u tome da princ George ima sličnu, ako ne i veću, uključenost u oblikovanje svoje kraljevske uloge."

Prema izjavi jednog člana osoblja Kensingtonske palače, William i Catherine ne očekuju da George preuzme dužnosti do kasnih dvadesetih. Čak i za krunidbu, Catherine i William su bili zabrinuti hoće li se osjećati ugodno, no tada devetogodišnjak je bio oduševljen zadatkom.

