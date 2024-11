Tijelo djevojčice pronašli su u podrumu obiteljske kuće: Jeziv slučaj koji je zgrozio javnost!

Novi Netflixov dokumentarac "Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey?" istražuje neriješeno ubojstvo šestogodišnje JonBenét Ramsey iz 1996. godine.

JonBenét Ramsey bila je šestogodišnja djevojčica iz Bouldera, Colorado, poznata po natjecanjima na dječjim izborima ljepote.

Njezino je beživotno tijelo pronađeno 26. prosinca 1996. u podrumu obiteljske kuće, osam sati nakon što su njezini roditelji, John i Patsy Ramsey, prijavili njezin nestanak i predali policiji zagonetno pismo za otkupninu.

JonBenét je pronađena zavezana, pretučena i zadavljena. U blizini njezinog tijela pronađeno je improvizirano uže i štap, što ukazuje na nasilnu smrt. Obdukcija je otkrila da je uzrok smrti bila asfiksija izazvana davljenjem te ozljeda glave. Na stubištu obiteljskog doma pronađeno je rukom pisano pismo za otkupninu, u kojem se tražilo 118.000 dolara, što je bio iznos vrlo blizak godišnjoj zaradi JonBenétinog oca Johna. Pismo je sadržavalo čudne detalje, a stručnjaci su ga kasnije ocijenili neobičnim i vjerojatno lažnim.

Istraga je bila obilježena nizom grešaka, uključujući kontaminaciju mjesta zločina. Policija nije osigurala kuću, što je omogućilo rodbini i prijateljima da ulaze i izlaze tijekom prvih sati istrage.

Zbog nedostatka dokaza o provali te zbog neobičnog ponašanja roditelja i brata Burkea, mediji i policija usmjerili su istragu na obitelj Ramsey. Međutim, 2008. godine DNK analiza oslobodila je sve članove obitelji sumnje.

Ovaj slučaj koji je zgrozio javnost prate dvije teorije. Prva teorija sugerira da je JonBenétin brat Burke slučajno ozlijedio sestru te da su roditelji pokušali prikriti slučaj, dok druga teorija tvrdi da je netko provalio u kuću i ubio JonBenét. Dokazi koji podupiru ovu teoriju uključuju neidentificirani DNK pronađen na njezinoj odjeći.

Unatoč brojnim teorijama i istragama, slučaj JonBenét Ramsey ostaje neriješen. Njezin ubojica nikada nije pronađen, a ovaj zločin i dalje intrigira javnost i istražitelje. Moderni DNK alati mogli bi ponuditi nove tragove, no do danas nije došlo do ključnog pomaka u istrazi.

Iz tog razloga, o ovom slučaju snimljen je i dokumentarac. "Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey?" 25. studenog izašao je na Netflixu, a redatelj Joe Berlinger ističe kako je slučaj jedna od najvećih američkih misterija.

"Ovaj slučaj je uništio živote jedne obitelji i pokazao sve nedostatke u američkom pravosudnom sustavu."

Jedna od ključnih tema dokumentarca je kako su policija i mediji postupali prema obitelji Ramsey. Prema Berlingerovim riječima, početna istraga bila je "duboko problematična", s fokusom na obitelj kao osumnjičenike bez čvrstih dokaza.

"Policija je od početka bila usmjerena na obitelj, što je dovelo do gubitka ključnih dokaza i kontaminacije mjesta zločina," rekao je Berlinger.

Medijska kampanja dodatno je otežala situaciju za obitelj Ramsey, posebice za majku Patsy Ramsey, koju su tabloidi nazivali "hladnokrvnom" i "manipulativnom".

Godine 2008., DNK analiza pokazala je da nitko iz obitelji nije bio povezan s JonBenétinom smrću, a policija je službeno ispričala obitelji. Međutim, ta isprika stigla je prekasno za Patsy, koja je preminula od raka prije nego što je njezina obitelj oslobođena sumnji.

"To je tragedija u tragediji," kaže Berlinger.

"Pravda nije samo pronalaženje počinitelja, već i obnova ugleda nedužnih."

Dokumentarac također ističe kako bi moderni DNK alati mogli biti ključni za rješavanje ovog slučaja.

"Tehnologija je napredovala, ali slučaj stoji na mrtvoj točki. Vrijeme je da se ponovno istraži i da se pravda konačno zadovolji," poručuje Berlinger koji se nada kako nitko od obitelji nije povezan s ubojstvom.

