Ispod tankog materijala haljine naziralo joj se stvarno sve, a drugi dio ovog outfita posebno je upadao u oči!

Joy Corrigan snimljena je u haljini bez donjeg rublja, u kojoj je bila glavna zvijezda jedne tržnice u Los Angelesu.

Američka manekenka Joy Corrigan izvela je živahnu predstavu na tržnici u Los Angelesu, i to zahvaljujući haljini ispod koje nije nosila grudnjak i gaćice, zbog čega je privukla brojne znatiželjne poglede.

28-godišnja manekenka Victoria's Secreta u lila haljini pokazala je svoju zategnutu figuru i duge noge, ali i da baš ništa ne nosi ispod nje, što zapravo nikome nije bilo teško primijetiti, pa tako ni paparazzima koji su se našli u blizini.

Osim na modnim pistama i snimanjima, Joy je popularna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je trenutačno prate 952 tisuće ljudi s kojima rado dijeli svoje golišave fotografije, a u jednom od intervjua priznala je kako nije sramežljiva i da će muškarcu koji joj se sviđa to otvoreno i pokazati.

"Pozovite ga na spoj, tko kaže da djevojka to ne smije prva učiniti? Pretpostavljam da je to tako jer jednostavno znam što želim. Privlače me tipovi koji me mogu nasmijati, sviraju neki instrument ili me mogu pobijediti u šahu. Obitelj mi je također jako važna, pa ako mu je stalo do pravih obiteljskih vrijednosti, vrijedi ga pokušati zadržati. Za mene je jednako seksi i frajer koji se brine o svom tijelu i aktivno se bavi vježbanjem", izjavila je Joy jednom prilikom za Maxim.

