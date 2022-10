Jedan neoprezan pokret dijelio ju je od toga da pokaže previše, mnogi su se pitali kako uopće uspijeva bujne grudi zadržati na mjestu

Joy Corrigan u poluprozrinoj haljini pokazala je bujne grudi u zanimljivoj kreaciji od poluprozirne tkanine, a mnogi joj zavide kako se u njoj uopće uspjela kretati, a da ne pokaže previše.

Američka manekenka i anđelica Victoria's Secreta Joy Corrigan pojavila se u zadivljujućoj, ali i pomalo riskantnoj haljini na Angel Ballu 2022. u New Yorku, gdje je bila jedna od glavnih zvijezda crvenog tepiha.

27-godišnja Joy pokazala je svoju fit tjelesnu građu u šarenoj haljini na jedno rame, a ispod koje nije nosila grudnjak, dok joj je poluprozirna tkanina otkrivala bujne grudi. Na crvenom je tepihu pozirala izvijajući se u zavodljivim pozama, a samo jedan neoprezan pokret dijelio ju je od toga da pokaže više nego je planirala, a mnogi su se pitali kako uopće uspijeva bujne grudi zadržati na mjestu.

Osim na modnim pistama i snimanjima, Joy je popularna i na društvenim mrežama, na Instagramu je trenutno 933 tisuća ljudi s kojima rado dijeli svoje golišave fotografije, a u jednom od intervjua priznala je kako nije sramežljiva i da će muškarcu koji joj se sviđa to otvoreno i pokazati.

"Pozovite ga na spoj, tko kaže da djevojka to ne smije prva učiniti? Pretpostavljam da je to tako jer jednostavno znam što želim. Privlače me tipovi koji me mogu nasmijati, sviraju neki instrument ili me mogu pobijediti u šahu. Obitelj mi je također jako važna, pa ako mu je stalo do pravih obiteljskih vrijednosti, vrijedi ga pokušati zadržati. Za mene je jednako seksi i frajer koji se brine o svom tijelu i aktivno se bavi vježbanjem", izjavila je Joy jednom prilikom za Maxim.

