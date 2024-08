Svi detalji koncerta godine u Zagrebu: Šuška se da bi pop-senzacija na pozornicu mogla izaći u hrvatskom dresu?

Sa 68 tisuća posjetitelja Sheeran će biti na drugom mjestu najposjećenijih pojedinačnih koncerata u Hrvatskoj. Evo što očekuje publiku.

Tek nešto manje od 24 sata dijeli nas od trenutka kada će 68 tisuća obožavatelja zapjevati uz globalnu pop-senzaciju Eda Sheerana.



Brojni fanovi iz drugih država već su pristigli u Zagreb.

Giorgia se još uvijek nada nabaviti povoljniju ulaznicu.

''Potrebna mi je ulaznica. Nemam je, ali volim njegovu glazbu poput ''Shivers'', govori Brazilka.

Danas na trgu zagrijavanje, sutra na hipodromu prava stvar.

Protekle koncerte u Češkoj i Litvi Ed Sheeran otvorio je je pjesmom ''Castle on the Hill'' uslijedile su ''Blow'' i ''Shivers'', a sve je završilo s pjesmama ''Shape of You'' i ''Bad Habits''.

A njegova predgrupa sutra bit će naš mladi roker, Dino Jelusić. Poziv da nastupi kao predizvođač na koncertu godine ga je iznenadio.

''Prvo sam bio u čudu, nisam računao jer imam sutra nastup u Sinju, ali menadžer je uspio da pomaknemo sat vremena ranije i Sinj sat vremena kasnije.''

Na hipodromu je ulaz otvoren od 16 sati, a nastup Dine Jelusića očekuje se oko 18 sati. Nakon Dine slijedi Callum Scott dok se prema iskustvu s prijašnjih nastupa Ed Sheeran na pozornici očekuje oko 21 sat.

Dino Jelusić izvodit će pjesme s albuma ''Follow the Blind Man'' u akustičnoj verziji. Trema je prisutna.

''Svirao sam i pred više ljudi, ali ovo je malo drugačije jer sam pred potpuno nepoznatom publikom tako da bit ću iskren malo jesam nervozan.''

S obzirom na to da odmah nakon nastupa mora juriti na koncert u Sinj, ne misli da će uspjeti upoznati Sheerana.

''Ne vjerujem da će Ed tako rano doći na hipodrom jer se oni obično pojave 20 minuta prije koncerta, dođu odsviraju i odu, bila bi mi čast, ali vidjet ćemo.

Na prijašnjim koncertima Ed Sheeran je izveo 26 pjesama, a s nestrpljenjem se očekuje vidjeti i hoće li se na pozornici, kao što je to često slučaj na njegovim nastupima, pojaviti u dresu naše reprezentacije.

