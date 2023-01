Nakon tužne tragedije i potresnog priznanja objavila je sretnu vijest pa preslatkim videom sve dovela do suza

Jessie J je putem društvenih mreža objavila sretnu vijest da čeka prvo dijete.

Američka pjevačica Jessie J objavila je sretnu vijest o trudnoći, i to nakon što je prije 13 mjeseci doživjela spontani pobačaj i ostala slomljenog srca.

34-godišnja Jessie pokazala je trudnički trbuščić u slatkom videu koji je objavila na profilu na Instagramu, a u kojem ju možemo vidjeti u različitim fazama trudnoće.

"Tako sam sretna i prestravljena što konačno ovo dijelim s vama... Molim vas, budite nježni sa mnom. Iskreno, samo želim plakati u javnosti, jedući čokoladu s krastavcima bez da me itko išta pita", napisala je pjevačica uz video.

Termin poroda svog prvog djeteta nije otkrila, ali njezini obožavatelji i slavni prijatelji brzo su komentirali objavu i čestitali joj na sretnim vijestima.

"Oh Jessie, tako sam sretna zbog tebe. Volim te", "Omg Jesssssie, supermama stoljeća", "Najbolje vijest ikad", "Aaaaaa, vrištim od sreće, čestitke", "Jako sma sretna zbog tebe", samo su neke od lijepih poruka koje je dobila.

U travnju prošle godine Jessie je potvrdila da je u vezi s košarkašem Chananom Colmanom dok su se ljubili na ručku u jednom restoranu Los Angelesu, nekoliko mjeseci nakon njezinog pobačaja. Par je prvi put potaknuo glasine o romansi u ožujku 2022. godine na otoku Necker Richarda Bransona na Karibima. Jessie se tada oglasila na Instagramu i objavila fotografiju na kojoj zajedno poziraju. Nekoliko mjeseci kasnije dala je naslutiti da je 38-godišnji sportaš prvi partner u kojeg je najiskrenije zaljubljena.

Tužnu vijest da je izgubila bebu Jessie je objavila na društvenim mrežama, iako nitko nije ni znao da je trudna, a potresnim priznanjem rasplakala je tada milijune svojih obožavatelja.

"Jučer ujutro sam se smijala s prijateljem jer nisam znala hoću li na svojem koncertu sutra navečer uspjeti izdržati cijelu večer a da publici ne kažem da sam trudna. No već jučer popodne užasavala me pomisao da ću se slomiti usred koncerta", započela je Jessie svoju potresnu ispovijest.

"Nakon trećeg odlaska na ultrazvuk rekli su mi da je bebino srce prestalo kucati. Jutros se osjećam kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama i možda ću požaliti što ovo objavljujem, a možda i neću. Stvarno ne znam", priznala je.

"Ono što znam jest da večeras želim pjevati. Ne kako bih pobjegla od tuge, nego jer znam da će mi pjevanje večeras pomoći. U zadnje dvije godine imala sam dva koncerta i to mi je sada jako potrebno. Znam da će neki ljudi pomisliti kako sam jednostavno trebala otkazati koncert, no u ovom trenutku ne sumnjam samo u jednu stvar. Još od mladosti me pjevanje uveseljava, liječi i ispunjava mi dušu, a to se nikada nije promijenilo, pa moram prebroditi ovo na svoj način. Želim biti iskrena i ne želim skrivati svoje osjećaje, a to i zaslužujem. Želim u ovom trenutku biti svoja koliko god to mogu, ne samo zbog svoje publike nego i radi sebe i moje male bebe koja je dala sve od sebe. Znam sebe i znam da bi o tome pričala i na pozornici jer sam takva, pa mi se ovo činilo sigurnijim od emotivnog govora u suzama", objasnila je Jessie, a zatim je pojasnila i svoju odluku o majčinstvu.

"Odlučila sam sama imati bebu. To je sve što sam oduvijek htjela i mislim da je život kratak. Bilo je pravo čudo što sam uopće ostala trudna i to iskustvo neću nikada zaboraviti, a znam i da ću ga ponoviti. Još sam u šoku i tuga je ogromna, no znam da sam jaka i da ću biti dobro. Znam i da su milijuni drugih žena u svijetu osjetili istu bol, ali i još gore stvari. Osjećam se povezana sa svima za koje znam da su bile u takvoj situaciji, ali i s onima koje ne poznajem. To je najusamljeniji osjećaj na svijetu", zaključila je Jessie svoj status kojim je rasplakala milijune obožavatelja.

Jessie je krajem listopada 2021. godine otkrila da je prekinula s plesačem Maxom Nguyenom nakon sedam mjeseci veze, a prije njega je ljubila miljenika žena, glumca Channinga Tatuma, koji je nakon nje pronašao sreću s kolegicom Zoe Kravitz.

