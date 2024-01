Zbog izgleda se nedavno našla na meti kritika, a sada je progovorila o teškom periodu: "Nitko nije znao..."

Jennifer Love Hewitt osvrnula se na proteklu godinu i otkrila je da joj je bila posebno teška.

Holivudska glumica Jennifer Love Hewitt (44) u zadnje se vrijeme pritajila iz javnosti, a sada je progovorila o teškom periodu kroz koji je prošla u tajnosti.

Jennifer se na svojem profilu na Instagramu osvrnula na 2023. godinu, koja joj je bila vrlo izazovna zbog gubitka majke te je iskrenom objavom dirnula obožavatelje.

"Ove godine prošla sam kroz puno toga za što nitko nije znao. I zahvalna sam na toj privatnosti. Bilo mi je lijepo biti majka koja je s djecom kod kuće. Postala sam bolja kuharica. Naučila sam da je u redu posvetiti se sebi mentalno, fizički i emocionalno. Puno sam molila i manifestirala. Smijala se od srca više nego ikad. Imala najdužu prehladu u životu. Bila sam natjerana imati više vjere nego inače. Naučila sam voljeti tjelovježbu zbog dobrobiti za moje mentalno zdravlje. Iskoristila sam priliku za sebe i svoje veće snove. Prepustila sam se tugovanju i uspjela sam više toga pustiti. Osjećala sam svoju mamu oko nas i vidjela znakove koje mi šalje. Oprostila sam se od stvari koje ne donose pozitivu u moj život i oslobodila prostor za puno dobrih stvari u 2024. Proslavila sam 10 godišnjicu sa svojim frajerom. Napravila neke tetovaže. I zasta učila iz svake lekcije. I evo me sada. Sretna, blagoslovljena, zahvalna i ispunjena nadom. Molit ću se da naš svijet ove godine postane bolji i da svi vide manje patnje, straha i slomljenih srca. Šaljem vam svima ljubav i sretna Nova godina!" napisala je glumica, a u komentarima dobila brojne poruke podrške.

Jennifer se nedavno našla na meti kritika zbog neprepoznatljivog izgleda u videu koji je objavila na Instagramu.

"Starenje u Hollywoodu je jako teško, jer ništa što napraviš nije dobro. To sam iskusila i prije nekoliko tjedana... Pravila sam frizuru i nisam imala ni trunku šminke, pa sam, bez puno razmišljanja, video provukla kroz filter. Puno ljudi tada je pisalo da sam neprepoznatljiva i da sam uredila fotografije jer ne želim izgledati kao da sam u 40-ima. Meni je to bilo ludo", ispričala je u podcastu "Inside of You", pa se prisjetila i kako se nakon toga našalila na svoj račun, objavivši pretjerano uređene fotografije.

"Onda su me optužili da se samo branim i shvatila sam da ne mogu napraviti ništa kako treba", zaključila je.

Inače, Jennifer je glumačku karijeru započela kao djevojčica u emisiji "Kids Incorporated" 1989. godine, a bila je i idol tinejdžerima kada je postala dio showa "Party of Five". Kasnije se proslavila ulogama u serijama "Šaptačica dugova" i "9-1-1" te filmovima "Znam što si radila prošlog ljeta", "Smoking", "Srcolomke" i brojnim romantičnim komedijama. Svojevremeno bila jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu, a slovila je i kao seks-simbol te je krasila naslovnice mnogih muških časopisa.

Od 1992. do 2003. godine okušala se i kao pjevačica, te je u tom periodu uživala veliku popularnost u Japanu.

Što se tiče njezina privatnog života, od 2013. godine je u sretnom braku s glumcem Brianom Hallisayem i zajedno imaju dvoje djece, kćer Autumn i sina Atticusa.

Kako je Jennifer izgledala na počecima karijere i koliko se od tada promijenila, pogledajte u galeriji.

