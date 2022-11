Jennifer Lopez nakon zabrinjavajućeg poteza objavila veliku novost i ostavila obožavatelje u čudu!

Jennifer Lopez se vratila na Instagram nakon što je obrisala sve objave, a novim videom je potpuno raspametila obožavatelje.

Latino diva Jennifer Lopez zabrinula je milijune obožavatelje brisanjem svih objava sa svojeg profila na Instagramu, no sada se doznalo o čemu je bila riječ.

Pogledaj i ovo kao seksi kaubojka Nikome nije promaknuo njezin pomalo čudan trenutak nježnosti s Benom, a onda je skinula bundu i svi su gledali samo u dekolte

Pjevačica je na društvenoj mreži objavila video kojim je najavila svoj novi album "This Is Me...Now" koji je nastavak njezinog albuma "This Is Me...Then" iz 2002. godine.

Video koji je zasad jedina objava na njezinu profilu na Instagramu započinje sa snimkom Jennifer iz 2002. koja se lagano pretače u novu snimku pjevačice, a začuđujuće koliko se malo promijenila u 20 godina.

"Ovo je epski", "Hvala ti na ovom divnom iznenađenju", "Ovo se čekalo", "Volimo te", "Boginjo", neki su od brojnih komentara obožavatelja koji su uzbuđeni zbog novog albuma, a istovremeno su i odahnuli zbog njezina povratka na društvenu mrežu.

Zanimljivo je da oba Jenniferina albuma imaju poveznicu s njezinim suprugom Benom Affleckom.

Na popisu pjesama s novog albuma koji je objavila uz video nalazi se pjesma naziva "Dear Ben pt. ll" koja je nastavak pjesme "Dear Ben" s albuma od prije 20 godina, a obje su posvećene Afflecku.

Pjevačica i glumac su 2002. bili zaručeni i trebali su se vjenčati u rujnu 2003., ali su vjenčanje odgodili samo nekoliko dana prije svečanosti da bi naposljetku u siječnju 2004. otkazali zaruke i prekinuli.

Dva desetljeća kasnije, Jennifer i Ben ponovno su se spojili nakon što su oboje prekinuli veze s drugim ljudima, a u srpnju ove godine konačno su stali pred oltar.

