Jennifer Lopez potezom kojem se od nje nitko nije nadao sve zabrinula, kamo je sve odjednom nestalo?

Jennifer Lopez obrisala je profil na Instagramu s 227 milijuna pratitelja, a svoj potez zasad nije nikome objasnila.

Latino diva Jennifer Lopez zabrinula je svojih 227 milijuna pratitelja na profilu na Instagramu nakon što je njezina profilna fotografija promijenjena u crni krug, a sve su objave jednostavno nestale.

Pogledaj i ovo Svugdje zajedno Lopez zbog izbora haljine plijenila pažnju na oproštaju od prijatelja, a kod Afflecka jedna je stvar konstanta već tjednima

53-godišnja Jennifer prije samo nekoliko dana objavila je slatki video sa suprugom Benom Affleckom i svima dala do znanja kako je sretna, no i on je nestao, baš kao i sve što je prije dijelila s vjernom vojskom obožavatelja, a koji su sada poprilično zabrinuti.

Na Twitteru, na kojem je prati 45,5 milijuna pratitelja, i TikToku s 15,4 milijuna pratitelja, zamijenila je profilne slike na isti način, ali na tim platformama njezine prethodne objave nisu izbrisane. Na Facebooku, na kojem ima 60 milijuna pratitelja, ažurirala je profilnu i naslovnu fotografiju sa slikom na kojoj je samo napisano njezino ime i prezime.

Što se krije iza njezinih iznenadnih poteza, zasad se ne zna i ona se o tome nije oglasila. Neki njezini slavni kolege takvim su potezom znali najavljivati nove albume, no neki se pitaju ima li to možda veze s njezinim suprugom Benom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša najpoznatija navijačica opet je svjetska senzacija, pogledajte zašto je dospjela u američke, britanske i druge strane medije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alka Vuica u prozirnoj mini haljini ponosno istaknula adute i ukrala show na događanju u Beogradu!