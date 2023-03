Iscurio zaboravljeni intervju Jennifer Aniston, zbog jednog je pitanja tiho plakala nekoliko minuta: "Izgledala je kao da su je uboli u srce"

Jennifer Aniston je jedva smogla snage da odgovara na pitanja o bivšem suprugu Bradu Pittu u intervjuu za Vanity Fair koji je danas gotovo zaboravljen.

Slavna glumica Jennifer Aniston nikada nije krila svoju želju da postane majka, što je i jasno naglasila nakon što je završila sa snimanjem omiljenih "Prijatelja" 2004. godine, kada je još bila u braku s Bradom Pittom.

No umjesto da prigrli majčinstvo, Jennifer se ubrzo utapala u tuzi zbog propasti braka, čemu svjedoči i zaboravljeni intervju koji se ovih dana ponovno pojavio. Naime, dok je snimala svoje emotivne posljednje scene u kultnoj seriji, Brad je bio na snimanju filma "Mr. and Mrs. Smith" s Angelinom Jolie, u koju se i zaljubio te se razveo od Jennifer 2005. godine.

U zaboravljenom intervjuu za Vanity Fair, Jennifer koja je tada imala 36 godina, ostala je slomljenog srca kada joj je novinarka spomenula glasine da je Angelina bila trudna s Bradom, dva mjeseca prije nego što je njezin i Bradov razvod uopće bio finaliziran.

Leslie Bennetts koja ju je intervjuirala otkrila je da je Jennifer tada izgledala kao da ju je netko nožem ubo u srce, te da je tiho plakala nekoliko minuta, ne mogavši ​​zaustaviti suze koje su joj se kotrljale niz obraze prije nego što je odmahnula glavom, previše povrijeđena da bi odgovorila.

"U ovom trenutku ne može me više ništa iznenaditi, ali radije bih mu vjerovala", izjavila je tada Jennifer na pitanje je li povjerovala u trač da Brad i Angelina imaju aferu.

Čak su je i prijatelji uvjeravali da Brad želi biti samac.

"Govorili su mi da se ne radi o drugoj ženi", otkrila je.

Međutim, snagu njezina uvjerenja bila je poljuljana kada se pojavila slika Brada kako glumi brižnog oca Angelininog posvojenog sina Maddoxa na plaži u Africi 29. travnja te godine.

"Bila bih robot kad bih rekla da ne osjećam trenutke ljutnje, povrijeđenosti, neugodnosti. Jednostavno ne znam što se dogodilo. Puno toga ne razumijem, puno toga ne znam i vjerojatno nikad neću znati, stvarno. Moram misliti da postoji neki razlog zašto sam ovo pozvala u svoj život. Moram vjerovati u to, inače je to jednostavno okrutno", smatrala je Jennifer.

I Brad i Angelina uvijek su poricali bilo kakvu ljubavnu vezu dok je on još bio s Jennifer. No, unatoč tome što joj je slomio srce, Jennifer je inzistirala da se osjeća sretnom što je doživjela brak s fantastičnim Bradom i izjavila da će ga voljeti do kraja života.

Brad se oženio Angelinom, no razveli su se u lošim odnosima 2016. godine i još uvijek vode gorku bitku oko skrbništva.

