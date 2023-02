Karleuša oštro o zabrani nastupa srpskih pjevača kod nas: "Beograd prihvaća sve, nikoga ne zabranjuje i zato je centar!''

Jelena Karleuša komentirala je putem društvenih mreža zabranu nastupa srpskih pjevača u Hrvatskoj i jasno dala do znanja što ona o tome misli.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša koja često nastupa u Hrvatskoj, na svom je profilu na Instagramu komentirala zabranu koncerata njezinih kolega Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe, Duška Kuliša i Zorane Mičanović u Puli.

Ona je u podužoj objavi koju je podijelila u priči na profilu na Instagramu jasno dala do znanja što o tome stvarno misli.

"Povodom nekakvih zabrana srpskih izvođača u Hrvatskoj ili na bilo kojem drugom mjestu na Balkanu: Srbija, kao najveća i najdominantnija u balkanskom zbiru, tradicionalno nameće trendove i pravila igre u regiji. Kako u glazbi, sportu tako i na svim drugim poljima zaključno s politikom.

Bilo što što dolazi iz Beograda, jedine metropole i epicentra, žilama se širi ka provinciji i poprima na brzini i snazi. Veličina i snaga Beograda je i u tome što nikada ne zabranjuje. Kada prošetate Beogradom i pogledate na primjer ponudu restorana, oni nude Dane Hvara, Dane Istre, Pule i Dalmacije... Nude gostovanja originalnih hrvatskih klapa, zatim imamo Dane Makedonije, Kotorske dane, ponudu kompletne crnogorske mafije podijeljene po selima, o Bosni i da ne govorim. Sarajevski ćevap, Dani Sarajeva. Beograd prihvaća sve. Beograd nikoga ne zabranjuje i zato je centar. Zabrane, podjele, mržnja i netolerancija su boljke malih igrača. Naša glazba je virus koji se širi putem krvi, ona se osjeća srcem, kožom. I ona se ne može zabraniti. Visoko je virulentna. Može eventualno mutirati i mijenjati oblik, ali naš balkanski genetski kod je takav da prije ili kasnije kronično obolimo", zaključila je Jelena.

A o svemu se ovih dana oglasila i njezina kolegica Rada Manojlović.

"To je bezveze, stvarno. Kebine pesme su mega hitovi, čovjek kao da je jučer izbacio sve one njegove koje se slušaju, to sam i njemu rekla. Njegove pjesme stalno pjevam, Bekutine također. E sad, to je vjerojatno do nekog imidža, da ne iskoristim sad neku riječ. Je li tu do nekog, je li, prestiža... Dobro, neka, neka idu u klub neki, ima ih mnogo, napunit će tamo sve, izjavila je Rada za Blic.