Jeste li pogledali glazbeni nastup u poluvremenu SuperBowla? Prozvali su ga najgorim u povijesti

Korisnici društvenih mreža kritizirali su nastup Kendricka Lamara za vrijeme poluvremena SuperBowla LIX, održanog u New Orleansu.

Sinoć je u New Orleansu održano finale sezone američkog nogometa (NFL) Superbowl, u kojem je Philadelphia Eagles pobijedio dosadašnje prvake Kansas City Chiefs s 40:22.

U poluvremenu utakmice nastupio je reper i dobitnik Pulitzerove nagrade Kendrick Lamar, koji je prije tjedan dana osvojio najviše priznanja na dodjeli nagrade Grammy (pet). Uz Kendricka su nastupali i Samuel L. Jackson, koji je utjelovio Ujaka Sama, SZA i Serena Williams, a nastupom je dominiralo podbadanje trenutne političke klime i Drakea.

Međutim, mnogi su bili brzi i poručili kako Lamarov SuperBowl nije ispunio očekivanja te ga proglasili najgorim showom tijekom poluvremena ikada.

"Nekako je Kendrick gori od same igre", "Mislio sam da je The Weeknd loš, ali je Kendrick Lamar uzeo to mjesto", "Kendrickov show za poluvrijeme je smeće, najgore svih vremena", "Ne znam je li to zati što inače ne podnosim Kendricka, ali ovo je najgori show tijekom poluvremena kojeg sam ikad vidjela", pišu komentatori na društvenim mrežama.

Svog kolegu, s kojim je surađivala na pjesmi "Bad Blood", podržala je i Taylor Swift, koju su odrasli muškarci izviždali kada se pojavila na ekranu. Više o tome pročitajte OVDJE.

