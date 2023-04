Jasminu Stavrosu preko noći se zakompliciralo stanje, morali su ga prebaciti u drugu bolnicu

Jasmin Stavros prebačen u Kliniku za plućne bolesti Jordanovac zbog komplikacija s plućima.

Pjevač Jasmin Stavros (68) već dva i pol mjeseca u bolnici vodi bitku s karcinomom kostiju, a kako doznaju 24 sata, sredinom tjedna prebačen je u Kliniku za plućne bolesti Jordanovac zbog komplikacija s plućima.

Pogledaj i ovo Svi se brinu Jasmin Stavros prebačen je u drugu bolnicu, trpi jake bolove, ali u jedno i dalje čvrsto vjeruje

"Istina je da je pacijent prebačen na Jordanovac zbog nastalih komplikacija. O kakvim je komplikacijama riječ, ne mogu govoriti", potvrdio je prof. Fedor Šantek, specijalist radioterapije i onkologije sa zagrebačkog KBC-a Rebro, gdje je pjevač primao terapije zračenja.

24 sata neslužbeno iz bolničkih krugova doznaju i da se Jasminovo stanje gotovo preko noći zakompliciralo te da ima dren u plućima.

Stavros se prije ovih saznanja sam oglasio u medijima te je poručio da se osjeća bolje, a iz bolnice su tada potvrdili i da pjevač ne gubi optimizam.

Jasmin je ranije iz bolnice dao intervju i za IN magazin.

"Sad me užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta su zračenja vrlo bolna. Moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali istrpim tih deset minuta. Bolest je nastala tamo negdje u prvom mjesecu. Imao sam bolove u trbuhu i onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operirali hitno u Karlovcu. Onda sam dobio sepsu, pa su me prebacili na odjel u Karlovac. Tamo sam bio nekih 12-13 dana i došao sam doma i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je. Ništa vam ne znam… Evo, tek je drugi dan zračenja i treba proći jedno pet-šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Sad se osjećam da ću se oporaviti, i doktori, i sestre, i svi koji rade ovdje stvarno si daju maksimalno truda", ispričao je pjevač.

"Stalno mi je krunica u ruci i molim se po cijele dane. Jedino mi je žao što sam imao puno nastupa, svaki vikend po dva, čak i tri, i sve sam to morao otkazati", dodao je tada.

Stavrosa je opaka bolest zatekla unatoč njegovu zdravom načinu života. Svoj je mir posljednjih godina pronašao u vjeri i životu u prirodi, a bavi se i sportom te prakticira umjerenu prehranu.

