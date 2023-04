Jasmin Stavros javio se iz bolnice i otkrio kako napreduje njegovo liječenje: "Sve bi trebalo biti gotovo do..."

Jasmin Stavros oglasio se iz bolnice Rebro, gdje se liječi od raka kostiju.

Popularni pjevač Jasmin Stavros krajem ožujka otkrio je da ima karcinom kostiju i otada je u bolnici, a sada je podijelio novosti o svojem zdravstvenom stanju.

"Ide nabolje, premda me još uvijek jako boli. Idem na terapije zračenjem, a sve bi trebalo biti gotovo do početka ljeta", optimistično je kazao Jasmin za Večernji list.

Stavros je početkom mjeseca iz Vinogradske bolnice prebačen u KBC Rebro na vlastiti zahtjev, ali i po preporuci liječnika.

Da Jasminov oporavak teče dobro, nedavno su potvrdili i iz bolnice.

"Pacijent se osjeća bolje i nastavlja kod nas terapiju zračenjem. Na sreću, jaki bolovi koje je donedavno imao puno su se smanjili, što je dobro, a sve ostalo vam zbog zaštite pacijenta ne mogu govoriti", rekao je za 24 sata specijalist radioterapije i onkologije KBC-a Rebro, prof. Fedor Šantek, a iz bolnice su poručili i da je Jasmin jako optimističan.

Pjevač se ranije iz bolnice javio i za IN magazin.

"Sad me užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta su zračenja vrlo bolna. Moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali istrpim tih deset minuta. Bolest je nastala tamo negdje u prvom mjesecu. Imao sam bolove u trbuhu i onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operirali hitno u Karlovcu. Onda sam dobio sepsu, pa su me prebacili na odjel u Karlovac. Tamo sam bio nekih 12-13 dana i došao sam doma i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je. Ništa vam ne znam… Evo, tek je drugi dan zračenja i treba proći jedno pet-šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Sad se osjećam da ću se oporaviti, i doktori, i sestre, i svi koji rade ovdje stvarno si daju maksimalno truda", ispričao je Jasmin.

"Stalno mi je krunica u ruci i molim se po cijele dane. Jedino mi je žao što sam imao puno nastupa, svaki vikend po dva, čak i tri, i sve sam to morao otkazati", dodao je tada.

Stavrosa je opaka bolest zatekla unatoč njegovu zdravom načinu života. Svoj je mir posljednjih godina pronašao u vjeri i životu u prirodi, a bavi se i sportom te prakticira umjerenu prehranu.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Preporuke Momčilo Otašević iskreno zaplakao na setu serije "Kumovi" zbog Ane Uršule Najev: "Nisu potrebne ni umjetne suze ni mentol"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako su Vedran Ćorluka i sinčić komentirali zadnje izdanje Franke Batelić, snimka je urnebesna!