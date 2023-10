Žena vrač nakon četiri razvoda pronašla pravu ljubav, njen novi odabranik svima se sviđa: "Nikad sretnija!"

Jane Seymour potvrdila je putem društvenih mreža ljubavnu vezu s glazbenikom Johnom Zambettijem.

Britanska glumica i zvijezda serije "Dr. Quinn, žena vrač" Jane Seymour potvrdila je putem društvenih mreža vijest o ljubavnoj vezi s gitaristom Johnom Zambettijem i priznala kako nikada nije bila sretnija.

72-godišnja Jane objavila je na profilu na Instagramu fotografiju na kojoj nasmiješena pozira s Johnom.

"Nisam nikad bila sretnija", napisala je u opisu fotografije.

"Drago mi je jako, John je stvarno dobar", "Lijepi ste par, zaslužuješ biti sretna", "Želim vam sve najbolje", "Drago mi je to čuti", "Prekrasni ste", "Jane, predivna si", "I izgledaš jako sretno", komentirali su njezini obožavatelji.

Jane je godinama izazivala divljenje zbog mladolikog izgleda kojim se može pohvaliti, i to nakon što je negirala bilo kakve estetske zahvate, no kasnije ih je ipak priznala. U emisiji "Steph's Packed Lunch" progovorila je o korekcijama na kojima je bila, pa je priznala kako je u dobi od 40 godina bila na operaciji povećanja grudi, a tijekom 90-ih godina, kada je bila na vrhuncu slave, odvažila se i na lagano podizanje kapaka.

Ipak, jednu stvar oštro negira i tvrdi da se na takvo nešto nikad ne bi odvažila.

"Facelifting nisam nikada radila, to su me puno puta pitali, ali to ne znači da mislim da nitko drugi to ne bi trebao raditi", potvrdila je i za The Daily Express.

Jane je jednom prilikom objasnila kako je moguće da tako dobro izgleda te ispričala da su tajna njezina uspjeha pilates, jedan obrok dnevno i uživanje u čaši vina i tamnoj čokoladi. Usto voli hodati, a kaže kako nikad nije na dijeti i da vjeruje da si treba ugađati, no umjereno.

"Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam ostati u formi i jesti zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene", rekla je Jane.

Tijekom bogate karijere glumica je vodila zanimljiv privatni život. Četiri puta se udavala i rastajala, a prvi je put pred oltar stala s Michaelom Attenboroughom 1971. godine. Nakon dvije godine njihova je ljubav pukla, a Jane je utjehu pronašla u njegovu prijatelju Geoffreyju Planeru, s kojim je godinu dana bila u braku.

Treći put se udala za Davida Flynna, s kojim je dobila dvoje djece, a nakon što su se 1992. godine razveli, zaljubila se u Jamesa Kreacha, s kojim je dobila blizance. Zajedno su bili sve do 2015. godine, kada su objavili da službeno nisu više u braku.

Lijepa Jane tri puta skinula se za Playboy, a posljednji put to je učinila prije četiri godine, čime je postala najstarija žena koja se skinula za naslovnicu poznatog časopisa, a najveću slavu donijela joj je serija "Doktorica Quinn, žena vrač", koja je bila emitirana od 1993. do 1998. godine. Može se pohvaliti i da je bila jedna od djevojaka Jamesa Bonda u filmu o istoimenom tajnog agentu, i to 1973. godine u nastavku "Živi i pusti umrijeti".

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Evo kako izgleda muž Aleksandre Prijović, koji je Brenin posinak, vjenčali su se prije pet godina, a svoj privatni život vješto skriva od javnosti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Alka Vuica podijelila je fotku iz mladosti s velikim pjevačem regije pa priznala: ''Neke ljubavi se nikad ne prebole...''