Slavni glazbenik shrvan zbog iznenadne smrti dugogodišnje partnerice, pronađena je mrtva u njihovu domu

Partnerica Jamesa Morrisona Gill Catchpole iznenada je preminula u dobi od 45 godina.

Britanski glazbenik James Morrison (39) shrvan je zbog smrti svoje dugogodišnje partnerice Gill Catchpole (45), piše Daily Mail.

Catchpole je u petak pronađena mrtva u njihovu domu u Whitminsteru, a okolnosti njezine smrti još nisu poznate.

Iza sebe je, osim neutješnog Morrisona, ostavila i njihove dvije kćerkice, 15-godišnju Elsie i petogodišnju Adu.

Izvori bliski glazbeniku otkrili su da mu u teškim trenucima utjehu pokušava pružiti njegova obitelj.

Morrison je ranije svoju partnericu opisao kao heroja, a njihovu romansu nazvao je pričom iz bajke. Supruzi je posvetio i svoj album "Stronger Than You Know", za čiji ga je naziv inspirirala njezina snaga nakon preuranjenog poroda njihove kćerkice Ade.

Catchpole je vodila kafić i tvrtku za catering u britanskom selu u kojem je živjela s obitelji.

Par je vezu započeo kad je njemu bilo samo 17 godina, nakon čega se ona uselila u njegovu obiteljsku kuću.

Morrison se proslavio 2006. godine, kada je s pjesmom "You Give Me Something" pokorio svjetske glazbene ljestvice, a za svoj debitantski album "Undiscovered" osvojio je i nagradu Brit za najboljeg muškog izvođača.

Nakon smrti oca Paula Morrison se neko vrijeme povukao sa scene, a 2022. godine izdao je album sa svojim najvećim hitovima.

U posljednje vrijeme ponovno se aktivno posvetio glazbi, a samo nekoliko sati prije suprugine smrti na Instagramu se javio iz svojeg studija.

