Dobro raspoloženi Jakov Kitarović u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte s kim se družio bez supruge!

Jakov Kitarović pojavo se na dodijeli nagrada Talijansko hrvatske gospodarske komore Business awards 2022 u Zagrebu.

Jakova Kitarovića rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti otkako je završio predsjednički mandat njegove supruge Kolinde Grabar-Kitarović.

No sada je iznenadio dolaskom na svečanu dodjelu nagrada Talijansko hrvatske gospodarske komore Business awards 2022 u hotelu Westin u Zagrebu.

Jakov je došao bez supruge, a po dolasku se fotografirao s poduzetnicom Snježanom Mehun Schillinger i njezinim suprugom Franzom te Andreom Perkov, glavnom tajnicom Talijansko hrvatske gospodarske komore.

Nije poznato gdje je bila Kolinda, a njih dvoje već se dugo u javnosti nisu pojavili skupa.

Kolinda je jednom prilikom ispričala kako se Jakov nosio s forama na njegov račun dok je bila predsjednica.

"Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao joj ja bih tako volio biti s djecom", kazala je za IN Magazin.

Inače, nedavno je osvanula fotografija bivše predsjednice koja je otkrila da se priprema za Svjetsko prvenstvo u Katru, kao i da planira bodriti Vatrene u narodnoj nošnji.

