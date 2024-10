Jakov Kitarović vikend je proveo bez supruge Kolinde, pogledajte kako se zabavio bez nje!

Jakov Kitarović pojavio se na dvije modne revije proteklog vikenda, a njegova supruga Kolinda ovoga puta nije bila s njim.

Na Zagrebačkom velesajmu ovoga vikenda su se okupili brojni zaljubljenici u modu, a bilo je tu i ljudi iz politike, gospodarstva i showbiza. Svi oni došli su vidjeti nove modele zagrebačkih obrtnika dizajnera.

U prvi je redovima bio i Jakov Kitarović koji se ovoga vikenda pojavio čak na dvije modne revije i to bez svoje supruge Kolinde.

Osim u Zagrebu, pojavio se i na modnoj reviji u Biogradu na Moru.

Inače, u Zagrebu su se svojim kolekcijama predstavili su se BiteMyStyle by Zoran Aragović, Alduk, Ivana Jurić Design, Krojački obrt Jura, Katarina Mamić - Katelier Design, Petar by Lidija Skočibušić, Marija Milković - Etno Mara, Modni salon Dora, Iva Karačić, Muška moda Šabić, DNK - dizajn Nada Došen, NIT by Ana Žarković, Salon vjenčanica Ljubav, Milena Rogulj i Modni krznarski salon Dvoravić.

Inače, Kolinda je velika zaljubljenica u modu, a gdje je bila ovoga vikenda nije poznato.

Jakov i Kolinda u braku su od 1996. godine i zajedno imaju dvoje djece, Katarinu i Luku.

