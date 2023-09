Jadranku Kosor preplavile emocije: "Tek danas, nakon 14 mjeseci... Varivo sa suzama. Ljubav i nezaborav"

Jadranku Kosor na društvenim mrežama pohvalila se jelom koje je skuhala, a uz fotografiju je napisala i emotivan status.

Bivša premijerka Jadranka Kosor vrlo je aktivna na društvenoj mreži X, donedavno poznatoj kao Twitter, gdje dijeli posebne trenutke iz svakodnevnog života, svoja mišljenja o aktualnim temama, a često se hvali i jelima koja priprema.

Tako je sada otkrila da je skuhala varivo koje je njezina majka Zorica najviše voljela, i to prvi put nakon njezine smrti.

"Zapravo; ovo je jednostavno varivo najviše voljela moja mama. Luk, češnjak, mrkva, krumpir, rajčica. Tek sam ga danas, nakon 14 mjeseci, opet skuhala. Varivo sa suzama. Ljubav i nezaborav", napisala je Jadranka, a pratitelji su je u komentarima pohvalili i utješili.

Zapravo; ovo je jednostavno varivo najviše voljela moja mama. Luk, češnjak,mrkva, krumpir, rajčica. Tek sam ga danas, nakon 14 mjeseci, opet skuhala. Varivo sa suzama. Ljubav i nezaborav. pic.twitter.com/SWPFzyrsEI — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 25, 2023

Jadrankina majka preminula je u srpnju prošle godine u 91. godini, a njih dvije bile su jako bliske. Otac ih je napustio kada je bivša premijerka imala samo dvije godine, a djetinjstvo joj nije bilo nimalo lako.

"Nikad ništa nije pitao o meni. Kad sam došla u Zagreb studirati, bili smo zapravo jako blizu jer je on živio u Čakovcu. No, nikad, ni za rođendan, ni za Božić, ni za Uskrs nije poslalo ni jedan bombon, ni jednu čokoladu. Mene je to na neki način obilježilo, ja sam silno patila kao dijete zbog svega toga", ispričala je u podcastu Ženska strana Marije Pajić te je dodala i kako je zbog toga od malih nogu bila diskriminirana u maloj sredini u kojoj je odrastala te da su je djeca u školi tukla jer jedina nije imala oca.

