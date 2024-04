Kosor pozirala na štakama ispred grafita u Zagrebu koji je ukrao svu pažnju: "Usklađena s pozadinom!''

Jadranka Kosor podijelila je svoju novu fotografiju, a svu pozornost ukrao je grafit iza nje posvećen domaćem zagrebačkom klubu.

Jadranka Kosor podijelila je sa svojim pratiteljima na X-u fotografiju na kojoj nasmijano pozira oslanjajući se na štake. Bivša premijerka fotografirala se pored knjižnice Augusta Cesarca u Zagrebu, a iza nje je svu pozornost ukrao grafit na kojem je pisalo ''Sveto ime Dinamo''.

Natpisom se i sama našalila te je napisala:

"Usklađena s pozadinom! Koraci ni dva mjeseca nakon rješavanja drugog koljena", napisala je u opisu.

Usklađena s pozadinom! Koraci ni dva mjeseca nakon rješavanja drugog koljena. pic.twitter.com/B8F2aHWQFj — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 9, 2024

"Još malo i pješice do pečenjare", "Svaka čast .. divim vam se na hrabrosti, upornosti i snazi da to sve istrpite", "Kako sam i rekla, dok ja dođem do Zagreba, vi ćete trčkarati", "Je li sve riješeno? Herojski ste to izdržali. Sad uživajte, zaslužili ste", glasili su neki komentari.

Inače, naša bivša premijerka rijetko što propusti popratiti pa svojim objavama redovno zabavlja svoje pratitelje.

Protekle mjesece obilježila joj je operacija koljena, a nakon fotografija iz bolnice redovno obavještava svoje pratitelje o napretku.

