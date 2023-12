Ivana Kovač dotaknula se prošlosti i priznala da je mogla nešto drugačije napraviti: "Što je bilo, bilo je…"

Ivana Kovač gostovala je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat".

Pjevačica Ivana Kovač gostovala je u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat", a na samom početku otkrila je neke manje poznate detalje o sebi.

"Ja sam završila školu za kozmetičara, s tim da nikad nisam imala namjeru biti kozmetičar, nego su sve moje cure iz osnovne škole i sve cure koje sam poznavala išle u kozmetičku školu. Tako sam ti ja otišla u kozmetičku radi ekipe. To je bila faza ne da nisam znala tko mi glavu nosi, a kamoli što bit ću u budućnosti", ispričala je, pa se prisjetila i svojih baletnih dana te nekih drugih aktivnosti u kojima se okušala.

"Bila sam jako mala. Koliko sam imala godina? Šest, pet. Bio mi je super i balet i tenis i teakwondo i budokai. Svašta sam ti ja hendlala, ali sam skužila da ja i sport nikako. Ja sam anti sportski tip. Totalno! I ne volim sport. Volim nogomet! Volim nogomet kad igra Hajduk i kad igra reprezentacija", priznala je.

Kako je onda završila tečaj teakwondo-a i dobila medalje?

"Bili smo mali, i recimo teakwondo i budokai su mi bili super!" objasnila je.

Iako je plesala jazz dance, nije znala pokazati nijedan korak, pa je priznala da je loša u plesu, a ispričala je i kako se uopće našla u tome.

"Znači osnovna škola i onda su cure bile na jednoj televiziji i one su bile jako popularne. I onda je, današnja Giulianova žena, ona mi je predavala jazz dance u školi, i onda smo išli tamo", prisjetila se.

Dotaknula se i teme kuhanja.

"Recimo kad volim nešto, obožavam sarmu. Znači fažol, pašta fažol s kobasicom, to obožavam i to ubijam. To znači radim vrhunski zato što to volim. Kad nešto volim hoću da mi to bude dobro! Ali realno, nisam neki ekspert. Ja znam kuhati i ono što skuham ispadne super, ali ne volim kuhati. Ja kuham zato što moram kuhati", priznala je Ivana.

Dodala je i da od kolača voli praviti cheesecake, a evo kako ona izlazi na kraj sa slatkim.

"Nikako! Znači ja se hranim očajno, i to od kad znam za sebe. Stvarno sam najgori mogući primjer bilo kome", istaknula je Ivana.

U čemu je onda tajna njezina besprijekorna izgleda?

"To je nešto drugo. Organizam mi se valjda naviknuo na svu tu hranu, to što ja jedem čokolade, čips, brzu hranu , i tako cijeli život, pa ti se valjda organizam navikne, i misli da je to zdravo. Sad kad bih pojela nešto zdravo, valjda bi mi tijelo palo u šok. Ja ne znam", objasnila je.

Ivana je otkrila i gdje pronalazi svoj duševni mir.

"Znaš šta! Ja ti često idem u Crkvu i tamo se osjećam super! Tamo baš nađem svoj mir. Znači to je jedan moj izvor duševnog mira. I najbolji! A druga opcija je pjesma, pozornica. To je adrenalin mog života", ispričala je.

A žali li Ivana za nečim kada pogleda unatrag i misli li da je mogla nešto drugačije napraviti?

"Naravno da sam mogla. Svi smo mi mogli, ali za prolivenim mlikom plakati to je nešto najgore što ti se može dogoditi u životu, jer se vraćaš tad i tad u povijest, i opet proživljavaš to, i onda ti se sve to opet vraća natrag. Što je bilo, bilo je. Znači iz prošlosti učiš! Ja možda ne učim!", našalila se.

Ivana kaže i da što je starija više voli boraviti u prirodi, a velika je ljubiteljica i životinja.

"Obožavam. Ja sam ti prije, dok nisam rodila Elenu, ja bih ti skupljala lutalice po cesti, vodila kod veterinara, cijepiti i uredno im tražiti domove. Tako sam, ni sama ne znam koliko pasa udomila i ponosna sam radi toga. Obožavam životinje!" pohvalila se, a evo gdje se zamišlja u starijim godinama:

"Na ranču s konjima. Ali da imam i konje i ranč, i koze, i ovce i sve životinje."

A što želi raditi kada joj prođe glazbena karijera?

"Ne razmišljam tako daleko! Ja ti živim sad, ovaj moment. Ne razmišljam o prošlosti, ne razmišljam o budućnosti. Razmišljam o ovom trenutku sad!" ističe.

Za kraj je otkrila je li sretna.

"Pa trudim se biti. Znaš, stalno hoću biti sretna, razmišljam se, sretna sam ako imam ovo ili ono, ali u stvari poanta je u tome da budeš sretan bez ičega", smatra Ivana.

